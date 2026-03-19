MOTOR

Caetano refuerza su liderazgo en Andalucía tras adquirir la mayoría del concesionario Mercedes-Benz en Córdoba y Lucena

Caetano da un paso estratégico al hacerse con la mayoría del concesionario oficial Mercedes-Benz en la provincia de Córdoba, reforzando su implantación y afianzando su posicionamiento en el conjunto de Andalucía.

Onda Cero Córdoba

Córdoba |

Caetano concesionario Mercedes-Benz en Córdoba
Caetano concesionario Mercedes-Benz en Córdoba | Caetano

La operación, que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2026, supone la incorporación del concesionario cordobés —con sedes en Córdoba y Lucena— a la red del grupo bajo la nueva denominación Caetano Covisa. Con este movimiento, la compañía amplía su estructura en Andalucía, donde ya opera en la provincia de Málaga a través de una red que supera los 25.000 metros cuadrados repartidos en siete instalaciones, entre centros de turismos y vehículos industriales ubicados en Málaga capital, Marbella, Fuengirola, Vélez-Málaga y Antequera.

Desde la dirección del grupo destacan que esta integración permitirá reforzar tanto la capacidad operativa como el volumen de negocio en la comunidad. La incorporación de más de un centenar de profesionales procedentes del concesionario cordobés contribuirá a impulsar el crecimiento previsto para 2026, con un aumento significativo de la facturación vinculada a Mercedes-Benz y del número de unidades comercializadas.

Por su parte, desde Covisa ponen el acento en las oportunidades que abre esta nueva etapa. La integración en el grupo Caetano se interpreta como un paso clave para consolidar el desarrollo de la marca en la provincia de Córdoba, reforzar el servicio al cliente y garantizar la continuidad del proyecto con una base más sólida y orientada al crecimiento a medio y largo plazo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer