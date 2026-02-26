Informe Loyola

"Flora es Córdoba"

Entrevista

Onda Cero Córdoba

Córdoba

Según el informe elaborado por Loyola Economic Research de la Universidad Loyola, el impacto económico total de la edición 2025 asciende a 66,9 millones de euros en términos de producción, lo que supone una contribución al PIB provincial de 32,9 millones de euros y la generación de 127 empleos en el conjunto de la provincia.

Estos datos reflejan un crecimiento significativo respecto a la edición anterior, cuyo impacto se situó en 52,5 millones de euros en términos de producción y 103 empleos generados, lo que confirma la consolidación estructural del festival dentro de la estrategia cultural y turística de Córdoba. A valor real de 2025, el impacto económico de FLORA en la provincia ha aumentado un 27,4% respecto a la edición anterior y un 61,3% respecto a la de 2023, cifras que reflejan el impulso que genera el festival en la economía provincial.

