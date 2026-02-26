"Flora es Córdoba"

Según el informe elaborado por Loyola Economic Research de la Universidad Loyola, el impacto económico total de la edición 2025 asciende a 66,9 millones de euros en términos de producción, lo que supone una contribución al PIB provincial de 32,9 millones de euros y la generación de 127 empleos en el conjunto de la provincia.

Estos datos reflejan un crecimiento significativo respecto a la edición anterior, cuyo impacto se situó en 52,5 millones de euros en términos de producción y 103 empleos generados, lo que confirma la consolidación estructural del festival dentro de la estrategia cultural y turística de Córdoba. A valor real de 2025, el impacto económico de FLORA en la provincia ha aumentado un 27,4% respecto a la edición anterior y un 61,3% respecto a la de 2023, cifras que reflejan el impulso que genera el festival en la economía provincial.