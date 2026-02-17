Emilio Duró en 'Mentes Expertas': "Vengo a Córdoba a aprender de vuestra capacidad para vivir con alegría"

Antonio David Jiménez entrevista a Emilio Duró para Más de uno Córdoba con motivo del próximo Mentes Expertas en Córdoba, el próximo 14 de abril, que se celebrará, como en otras ediciones, en el Palacio de Congresos de Córdoba. Ante un aforo que ya registra una importante respuesta de público, Duró propone una reflexión sobre cómo "surfear con alegría y positivismo" los actuales tiempos de cambio, alejándose del título de "experto" para centrarse en compartir su experiencia vital y profesional.

En la entrevista se destacan los siguientes puntos:

El paso de la aptitud a la actitud

La trayectoria de Duró, forjada en la dirección de diversas compañías, le llevó a una conclusión fundamental: el rendimiento humano no depende tanto de los conocimientos técnicos como de la actitud, el entusiasmo y la ilusión. Tras investigar si un "coeficiente de optimismo" elevado influía en el éxito empresarial, su mensaje saltó al público general después de que una de sus conferencias se volviera viral. Para Duró, la clave reside en entender que, aunque el conocimiento es necesario, es la forma de ver la vida lo que realmente impulsa los proyectos y alegra el entorno.

El reto de "poner vida a los años"

Uno de los ejes centrales de su discurso es el impacto del aumento radical en la esperanza de vida. Mientras que históricamente el ser humano apenas superaba los 20 o 27 años de media, hoy la sociedad se enfrenta a una longevidad de hasta 100 años. Este cambio de paradigma implica que el objetivo ya no es la mera supervivencia, sino encontrar un sentido a la vida y aprender a "poner vida a los años" en lugar de solo sumar tiempo.

Duró advierte sobre un desajuste biológico: el ser humano está programado para sobrevivir y morir joven, pero no para gestionar emocionalmente un siglo de existencia con las presiones modernas. A los 50 años, muchas personas deben lidiar simultáneamente con el cuidado de padres ancianos, la educación de hijos adolescentes y crisis de pareja, todo ello mientras conviven con enfermedades crónicas que antes eran letales. Esta falta de preparación para una "carrera a largo plazo" se refleja en que más del 20% de los mayores de 60 años sufren depresión o ansiedad.

Esperanza frente a la "soledad conectada"

En la entrevista, Duró destaca la pérdida de esperanza como uno de los grandes males actuales, alimentada por un exceso de noticias negativas. Utilizando el ejemplo de un experimento de la Universidad de Harvard con ratas, explica que la esperanza de ser rescatado puede multiplicar exponencialmente la resistencia física y emocional.

Asimismo, critica la paradoja de vivir en una sociedad más conectada digitalmente pero más sola, donde los abrazos y el contacto físico han sido sustituidos por los "likes". Esta desconexión emocional está teniendo consecuencias graves, situando el suicidio como la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 25 años.

Córdoba como referente de alegría

Como cierre, el ponente resalta que en Córdoba y en el sur ya se conoce gran parte de la "solución" a estos problemas. Según Duró, a pesar de que otras regiones puedan tener más bienes materiales, la alegría de vivir que caracteriza a esta tierra es el objetivo final que todos deberíamos perseguir para lograr una "alegría para toda la vida".