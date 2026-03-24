La Universidad de Cádiz presenta los Campeonatos de España Universitarios 2026 de surf, parasurf vela y vóley playa

La Universidad de Cádiz ha celebrado la presentación de los Campeonatos de España Universitarios 2026 en las modalidades de surf, parasurf, vela y vóley playa, cuya organización asumirá la UCA en el marco de esta gran competición nacional. El acto ha estado presidido por el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y ha contado con la participación del concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero; el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo; la primera teniente de alcalde y concejala en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, Dolores de Melo; y la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona. Asimismo, el acto ha contado con la presencia de la vicerrectora de Estudiantes de la UCA, Nuria Campos, del director de secretariado del Área de Deportes, David Almorza, alumnado y de representantes institucionales de las entidades participantes.

Los Campeonatos de España Universitarios 2026 (CEU 2026), convocados anualmente por el Consejo Superior de Deportes, estarán organizados en esta edición por las diez universidades públicas andaluzas, una candidatura conjunta que convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma en acoger la totalidad de las modalidades deportivas en una misma edición. En este contexto, la Universidad de Cádiz desempeñará un papel especialmente destacado con la organización de surf y parasurf, vela y vóley playa, tres modalidades estrechamente vinculadas al entorno natural y marítimo que caracteriza a la provincia. Esta participación refuerza la proyección de la UCA en el ámbito del deporte universitario y pone de relieve su capacidad para impulsar, junto a las instituciones del territorio, eventos de alcance nacional vinculados al mar y al deporte.

Las competiciones organizadas por la Universidad de Cádiz se desarrollarán en distintas fechas y enclaves de la provincia. La modalidad de surf y parasurf abrirá el calendario el próximo 24 de marzo en la playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera. La competición de vela comenzará el 14 de abril en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela de la Federación Andaluza de Vela, en El Puerto de Santa María. Por su parte, el vóley playa arrancará el 5 de mayo en la playa de la Victoria, en Cádiz.