Sanlúcar anuncia que congelará de nuevo impuestos y tasas para 2022

Los impuestos y tasas municipales se congelarán en 2022, según ha anunciado el alcalde, Víctor Mora. Impuestos como recogida de basuras, vados, vehículos, plusvalía o escaparates, están congelados desde el año 2013, algo que el alcalde destaca como seña de la voluntad del equipo de gobierno desde su llegada al Ayuntamiento de Sanlúcar. La apuesta, recalca Mora, por no aumentar de nuevo la presión impositiva, destaca en las ordenanzas municipales que se aprobarán en esta semana en Pleno municipal y que trae novedades. El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha anunciado la creación una tasa de recogida de animales, que se liquidará a los que abandonen a sus mascotas en la vía pública y además supondrá que las empresas puedan licitar el contrato de retirada de animales con mayor garantía. También se congelan los impuestos y tasas que afectan al sector de la hostelería y del comercio local. El alcalde ha recordado que todas estas medidas de apoyo que afectan directamente a los hosteleros y comerciantes han sido consensuadas previamente con ellos en las diferentes mesas sectoriales en las que se ha venido trabajando para adaptar las medidas a las necesidades reales de los empresarios.

De esta manera se modifican los periodos de temporada alta y baja, (hasta la fecha la temporada alta comprendía los meses de mayo a octubre y la baja de noviembre a abril) reduciendo el de temporada alta a cuatro meses -los de junio a septiembre-, con lo cual se produce un ahorro económico para los empresarios. Igualmente se propone disponer al cobro la tasa de toldos tipo c (como porterías) por mes y no por trimestres, para que sus titulares no tengan que pagar por el mismo cuando estén cerrados por algún motivo y no se despliegue en su totalidad. Además, los negocios de las zonas de Trascuesta, plaza san Roque, Cisnes y Calzada que no disponen de local fijo, igualmente tendrán la misma cuota como ambulante, lo que supondrá para muchos de estos negocios un ahorro cuantitativo de hasta el 40% de dicho importe.

“Es el momento de estar con los vecinos, con los autónomos, con los emprendedores"

Para los negocios con local y mostrador o expositor, se modifica de manera que el que puedan colocarlo a lo largo de su fachada por un importe fijo anual de 1.056 €, lo que supondrá en ocupaciones de 8m2 un ahorro de más de 2.000 € anuales.

Estas medidas van a suponer, a modo de ejemplo, que un bar de la zona centro, con las medidas a aplicar a partir de 2.022, tendría un ahorro en cuanto a ocupación de mesas y sillas del 15% y de toldos un ahorro del 11.20 %. Por otra parte, y mientras se actualizan con respecto al IPC los impuestos de todos los servicios concesionados, los del agua, como ya se anunció hace unas semanas, no se va a repercutir en los ciudadanos y será el Ayuntamiento el que asuma ese coste. Es una medida que beneficiará a más de 34.000 familias. Por otro lado, los vecinos de El Almendral, Huerta san Cayetano y El Palomar, entre otros, se benefician desde este ejercicio de una bonificación de hasta en un 95% del IBI, solucionando un problema que generó la Junta de Andalucía con estos vecinos.