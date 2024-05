El Juzgado habría abierto diligencias previas por un presunto delito contra la seguridad de los agentes en la causa del asesinato de Barbate

El Juzgado de Barbate habría abierto diligencias previas para investigar un presunto delito contra la seguridad de los agentes de Guardia Civil que se enfrentaron a los narcos la noche del nueve de febrero y que resultó con la muerte de dos agentes. Lo han desvelado los abogados de la defensa de los detenidos que han estado presentes en la declaración de los supervivientes del ataque.

Así, la justicia investigará el proceder del instituto armado esa noche que también pone en duda los propios testigos que señalan que la embarcación no era la adecuada. Manuel Manzanaque, abogado de uno de los acusados, pone de relieve que "mandaron a los agentes a la muerte" y señala que "la persona que da la orden", de la cual no ha podido desvelar su identidad al estar la causa bajo secreto de sumario, les dice que "vayan a abordar".

"De noche no se pudo identificar nada"

Los testigos comenzaron su declaración poco después de las diez de la mañana y en ella relataron los detalles de la fatídica noche. Andrés Carreño es abogado que representa a la acusación particular de la asociación ADEVI, y ha desvelado en la puerta de los Juzgados que los testigos ven que hubo intención clara de "ir a por ellos". No pudieron identificar muy claro a los ocupantes de la narco-lancha pero sí creen que fue la embarcación de mayores dimensiones. "Las condiciones nocturnas no eran óptimas", asegura.

En esta declaración los testigos habrían dicho que pasaron miedo y todavía se están recuperando tanto física como psicológicamente.