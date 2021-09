Presentada la primera solicitud a la primera convocatoria de los fondos Next Generation

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado hoy sobre el primer proyecto que se ha presentado a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se trata, como han explicado el concejal de Fomento y Empleo, Carlos Paradas, y la concejala de Turismo, Montemayor Mures, de la primera solicitud del Consistorio gaditano a la primera convocatoria disponible de estos fondos. “Hasta ahora se había estado hablando de sueños. Nos habían solicitado casi como un concurso de ideas: qué podría hacer su ayuntamiento con los Next Generation. Era como soñar. Pero ahora sí que estamos ya presentando proyectos en base a convocatorias”, ha saludado el edil. Y este “paso en firme”, como lo ha calificado Mures, ha sido posible gracias al “esfuerzo titánico” que se ha hecho desde el Área de Turismo para presentar, el pasado lunes, el Plan Integral para el Desarrollo Turístico Sostenible de la ciudad de Cádiz a los Next Generation. Y antes de entrar en materia ha resaltado el trabajo no sólo de los técnicos de Turismo, sino también el asesoramiento y acompañamiento del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), así como la colaboración de Urbanismo, Medio Ambiente y Cádiz 2000. “Muchas gracias a todos estos técnicos que, junto a los concejales y asesores, han hecho posible que hoy estemos aquí hablando de la primera iniciativa que hemos presentado a los fondos europeos”.

Acto seguido, Mures ha explicado que el Plan Integral de Desarrollo Turístico Sostenible tiene entre sus objetivos –conforme a la convocatoria- conservar, mejorar y potenciar el patrimonio monumental de la ciudad; ampliar el espacio turístico de la ciudad integrando los alrededores e interconectándola con el territorio gracias a sistemas de movilidad flexibles y verdes; rehabilitar el tejido comercial, contribuir a la economía circular, a las producciones de proximidad o al agroturismo, entre otros; así como tecnificar la ciudad; mejorar la accesibilidad universal; y mejorar la monitorización de los flujos turísticos. Y para todo ello se ha solicitado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, un importe de 3.306.107 euros. La edil ha especificado que la convocatoria se dividía en cuatro grandes ejes programáticos y había que presentar una actuación por cada eje. De esta forma, el eje 1, para el que se ha presupuestado un importe de 526.439 euros, se centra en la transición verde y sostenible, es decir, en acciones de implantanción de economía circular, rehabilitación sostenible de edificios y actuaciones de adaptación al cambio climático. “En concreto, actuaríamos en las pasarelas de madera del cordón dunar de Cortadura, en el punto accesible en la Playa de Cortadura, en el Parque Genovés realizando reparaciones y mejoras, y también incluimos en este eje la estrategia de la calidad del aire”, ha detallado la concejala.

Para el eje 2, de mejora de la eficiencia energética, se ha estimado la cantidad de1.594.680 euros. Este eje, ha explicado Mures, comprende actuaciones de eficiencia energética incluyendo las de mitigación del cambio climático, actuaciones orientadas a la reducción de la energía requerida para proporcionar productos y servicios turísticos, limitando la contaminación por carbono y estimulando la transición hacia energías renovables así como actuaciones de movilidad sostenible. Así, contempla actuaciones como la peatonalización de la avenida 4 de Diciembre, la peatonalización de la plaza del Mentidero, la adecuación de las monteras y sustitución del sistema de climatización del Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz, la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo y sustitución luminarias LED, y la adquisición de vehículos no contaminantes para la limpieza de playas. El eje 3, el de Transición digital, supone un importe de 550.000 euros y comprende actuaciones que facilitan la mejora continua de los procesos incluidos en la cadena de valor turística mediante el uso de la tecnología. De esta forma, “estamos hablando del Plan integral de señalización turística inteligente de la ciudad de Cádiz, así como la transformación digital de los equipos audiovisuales y servicio de voz y datos del Palacio de Congresos de Cádiz”. Y por último, el eje 4, el de la competitividad, cuenta con un presupuesto de 634.988 euros y comprende las acciones de creación de oferta, mejora del producto, creación de equipamientos, embellecimiento de espacios públicos, así como todo lo relacionado con la mejora constante de la gestión del destino. En él se ha incluido la mejora de la accesibilidad en la calle San Juan de Dios, y la mejora de la accesibilidad universal en las oficinas de Turismo y el Yacimiento Arqueológico Gadir.