Portillo y autobuses: la semana para 'cerrar heridas' de Bruno García

El Ayuntamiento de Cádiz aprobará el próximo 29 de julio el nuevo pliego del servicio municipal de autobuses, con el que pretende renovar por completo el transporte urbano de la capital. El alcalde, Bruno García, ha anunciado en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, en Onda Cero, que el nuevo contrato permitirá pasar de los 48 vehículos actuales a una flota de 60 autobuses y aumentar un 25% el servicio.

El nuevo modelo incorporará vehículos híbridos y una línea circular eléctrica que recorrerá el casco histórico. También contempla una mayor frecuencia de paso, la ampliación del servicio a todos los barrios y el incremento del número de trabajadores destinados al transporte público.

García ha recordado que Cádiz lleva 35 años con el mismo servicio y ha señalado que la aprobación del pliego será un paso fundamental para su modernización. Una vez adjudicado el concurso, la empresa seleccionada podrá encargar los nuevos vehículos, aunque el alcalde ha advertido de que su fabricación y entrega requerirán tiempo.

El Ayuntamiento descarta la gratuidad de los autobuses urbanos

Preguntado por la posibilidad de implantar la gratuidad del transporte, como ocurre en otros municipios de la Bahía de Cádiz, Bruno García ha defendido que los modelos no son comparables. Según ha explicado, Cádiz prevé alcanzar los 13 millones de usuarios durante este año, una cifra que hace inviable que el Ayuntamiento asuma íntegramente el coste del servicio.

El alcalde ha afirmado que la gratuidad sería deseable como concepto, pero “no es posible” desde el punto de vista económico, especialmente teniendo en cuenta la inversión necesaria para adquirir los 60 nuevos autobuses.

El Portillo comenzará a desbloquearse el 27 de julio

El alcalde ha adelantado una última semana de julio marcada por varios proyectos relevantes. El día 27 está previsto dar un paso fundamental para desbloquear el proyecto del Pabellón Portillo. En este espacio se proyecta la construcción de un nuevo pabellón deportivo, con una inversión aproximada de 20 millones de euros y la colaboración económica de la Diputación Provincial de Cádiz. García ha destacado que la actuación también permitirá recuperar una zona degradada que lleva años afectando a los barrios del entorno.

Un día después, el 28 de julio, el Ayuntamiento celebrará el Debate sobre el Estado de la Ciudad, mientras que el día 29 se aprobará el nuevo pliego de autobuses.

Cádiz destinará 44 millones de euros a unas 200 viviendas

Bruno García ha señalado que el Ayuntamiento movilizará alrededor de 44 millones de euros para la construcción y rehabilitación de unas 200 viviendas. El alcalde ha situado la pérdida de población como uno de los principales problemas de Cádiz y ha vinculado su solución a dos elementos: el empleo y el acceso a una vivienda asequible. Según los datos aportados durante la entrevista, el desempleo habría descendido en unas 3.000 personas durante los tres últimos años.

García ha asegurado que el actual Gobierno municipal cuenta con más de 30 millones de euros invertidos o comprometidos en políticas de vivienda, frente a los ocho millones destinados durante los ocho años del anterior mandato. Entre las actuaciones se encuentra la rehabilitación de más de un centenar de viviendas municipales en el barrio de Santa María, además de nuevas promociones y medidas para ampliar la disponibilidad de suelo residencial.

Cádiz ha eliminado 587 viviendas turísticas

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento ya cerró hace aproximadamente dos años la posibilidad de abrir nuevas viviendas turísticas en toda la ciudad. La normativa municipal amplió las restricciones que había comenzado a preparar el anterior Gobierno y las extendió al conjunto de Cádiz.

Desde entonces, según ha afirmado García, se han retirado 587 viviendas del registro turístico en colaboración con la Junta de Andalucía. Actualmente existirían 88 viviendas turísticas menos que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno municipal. El Ayuntamiento también ha limitado la implantación de hoteles en suelo residencial y ha abierto la posibilidad de transformar determinados locales comerciales situados fuera de los ejes estratégicos en viviendas. García considera que el aumento de la oferta residencial, la rehabilitación y la reducción de viviendas turísticas terminarán influyendo en los precios del alquiler, aunque ha admitido que los resultados de estas medidas se producirán a largo plazo.

El Ayuntamiento estudia municipalizar la ayuda a domicilio

El Gobierno local ya ha solicitado ofertas para elaborar un estudio sobre la posible prestación del servicio de ayuda a domicilio a través de la empresa municipal Cádiz 2000 cuando finalice el actual contrato. Bruno García ha explicado que, cuando el PP llegó al Ayuntamiento, el servicio llevaba cinco años caducado y una licitación impulsada por el anterior Ejecutivo había quedado desierta. El nuevo contrato permitió aumentar el presupuesto y mejorar en alrededor de 200 euros las condiciones económicas de las trabajadoras.

Sin embargo, el alcalde considera que la empresa adjudicataria no está cumpliendo correctamente todas sus obligaciones. Por este motivo, el Ayuntamiento ha realizado varios requerimientos y ha iniciado un expediente sancionador. García ha aclarado que actualmente no se dan los requisitos legales para rescatar anticipadamente el servicio, pero el Ayuntamiento quiere estar preparado tanto para una posible acumulación de incumplimientos graves como para asumir la gestión cuando finalice el contrato.

El número de usuarios atendidos por el servicio de dependencia habría pasado de 1.050 a 1.250 personas durante el actual mandato.

Pendiente la adjudicación de la limpieza de las dependencias municipales

Sobre las protestas de las trabajadoras de la limpieza de los edificios municipales, Bruno García ha indicado que los técnicos están analizando si la empresa mejor clasificada en la licitación cumple todas las condiciones exigidas. El alcalde ha asegurado que se ha reunido con las trabajadoras y que el Ayuntamiento tendrá en cuenta sus advertencias, aunque la decisión final dependerá de los informes elaborados por los funcionarios municipales.

El Ayuntamiento suspende los patrocinios con promotores investigados

En su condición de presidente provincial del Partido Popular, Bruno García también se ha referido a la investigación judicial relacionada con empresarios vinculados a festivales de música y contratos de patrocinio público. El alcalde ha insistido en que no existe ningún cargo del PP investigado en esta causa y que los conciertos celebrados en Cádiz tampoco forman parte actualmente de las diligencias judiciales. No obstante, el Ayuntamiento ha decidido no formalizar contratos de patrocinio que todavía estaban pendientes con promotores relacionados con la investigación. García ha justificado la medida como un “ejercicio de prudencia” ante la información conocida durante los últimos días. El dirigente popular ha evitado responder sobre hipotéticas actuaciones del partido si en el futuro aparecieran cargos investigados, aunque ha asegurado que cualquier decisión estaría basada en la máxima transparencia y colaboración con la Justicia.

Una pantalla gigante para la final del Mundial

Bruno García también ha anunciado que Cádiz instalará una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de fútbol. El espacio elegido será el paseo marítimo, a la altura del antiguo cementerio. El Ayuntamiento considera que la ubicación permitirá controlar adecuadamente el aforo y facilitará que los establecimientos hosteleros de la zona se beneficien de la presencia de aficionados.