El I Plan de Rehabilitación Interior de viviendas municipales de Cádiz se encuentra al 50% de ejecución

El Ayuntamiento de Cádiz avanza en la ejecución del primer Plan de Rehabilitación Interior de Viviendas Municipales, una iniciativa dotada con un millón de euros que contempla actuaciones en 151 hogares del parque público de la ciudad. El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, han visitado este jueves dos de las viviendas incluidas en el programa, situadas en el número 10 de la calle Público, en el Casco Histórico. El plan tiene como objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias residentes en viviendas municipales mediante intervenciones en baños, cocinas, carpinterías, instalaciones y elementos de accesibilidad.

Entre los trabajos previstos se encuentran la sustitución de bañeras por platos de ducha, la renovación de la carpintería exterior, la eliminación de humedades y la adaptación de instalaciones. Bruno García ha asegurado que el programa se encuentra ya al 50% de ejecución. Hasta julio de 2026, el Ayuntamiento ha finalizado los trabajos en 57 viviendas y mantiene otras 22 en obras en el Casco Histórico, Cerro del Moro y Puntales. Las actuaciones correspondientes a Guillén Moreno comenzarán durante la segunda quincena de julio, lo que permitirá mantener trabajos simultáneos en distintas zonas de Cádiz durante los próximos meses. El programa se distribuye en tres áreas de intervención. En el Casco Histórico se actuará en 47 viviendas; en Cerro del Moro y Puntales, en otras 49; y en Guillén Moreno, en 54 hogares municipales.

La concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, ha destacado que el programa no se limita a la reforma física de los inmuebles, sino que plantea un nuevo modelo de gestión del parque municipal. Según ha explicado, es la primera vez que el Ayuntamiento de Cádiz desarrolla una intervención integral y planificada en el interior de viviendas municipales ocupadas, con el objetivo de mejorar el bienestar de las familias, conservar el patrimonio público y prevenir el deterioro de los inmuebles. El Consistorio pretende garantizar no solo el acceso a una vivienda pública, sino también unas condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, eficiencia y confort para las personas residentes.

Además de las intervenciones en el interior de las 151 viviendas, Procasa está actuando en ocho de los 199 edificios municipales que gestiona en Cádiz. Uno de ellos es el inmueble situado en el número 10 de la calle Público, donde se ha destinado una partida de 73.000 euros para el revestimiento y saneamiento de la fachada y la intervención en las rejas metálicas.