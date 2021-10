La Marea Blanca Gaditana volverá a salir a la calle el 23 de octubre bajo el lema 'Recuperar la sanidad pública'. Saldrá a las doce de la mañana del Hospital Puerta del Mar y recorrerá la avenida principal hasta la sede de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía. El foco, según el portavoz del colectivo, Antonio Vergara, estará puesto sobre la atención primaria que es la principal preocupación de la Marea Blanca.

En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, Vergara ha asegurado que la atención primaria es la que más sufre la "precariedad" de la sanidad andaluza. "Está perdida", denuncia Vergara que cree que hay que recuperar de forma inmediata la atención presencial en los centros. "No entendemos como hay ya recuperación de presencialidad en muchos ámbitos y no en la sanidad", apostilla el portavoz de Marea Blanca Gaditana. Se van a repartir folletos por la ciudad con el cartel de la manifestación y las frases: "Quiero que me vea mi médica de familia" y "Quiero que mi enfermero asista a mis padres en su casa".