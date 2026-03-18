Junta de Andalucía y Gobierno de España firman este viernes por la tarde el convenio del nuevo Hospital de Cádiz

Este viernes a las 17:00 se firmará el convenio entre Junta de Andalucía y Gobierno de España por el nuevo Hospital de Cádiz que se construirá en suelos de Zona Franca Cádiz. Será en un acto en el edificio Heracles al que asistirá la Vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, y el consejero de Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz.

Así se pone fecha, lugar y hora a la firma de este convenio tras una semana donde los plazos se han acelerado al máximo. El Consejo de Gobierno de la Junta lo ha aprobado este miércoles y este jueves hará lo mismo la Zona Franca de Cádiz. El viernes será el Ayuntamiento de Cádiz quien apruebe el convenio en la Junta de Gobierno Local.

Los terrenos que se pondrán a disposición de la Junta de Andalucía serán los antiguos terrenos de CASA. Tras multitud de trámites y bastantes escollos, se firma este convenio antes de la Semana Santa y antes de una posible convocatoria electoral en Andalucía.