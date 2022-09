La Junta de Andalucía acusa a Cavada de "sesgar" un informe interno sobre el Tranvía

LEER MÁS Cavada pide a la Junta que adapte los horarios del 'TramBahía' a los actos del 24 de septiembre

La Junta de Andalucía mantiene abierta la colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando para hacer viables y seguras las actividades del 24 de septiembre y su convivencia con el Tranvía de la Bahía de Cádiz. Fuentes de la administración autonómica han asegurado a Onda Cero que el objetivo principal es garantizar la convivencia del servicio público con las actividades que se organicen en la calle, pero aseguran que están "asombradas" por las declaraciones de Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando, en las que demanda un acuerdo con la Consejería de Fomento para la circulación del tranvía.

Aseguran desde la administración autonómica que en ningún momento ha incumplido los mencionados acuerdos tácitos, permitiendo la celebración de la Semana Santa y Navidad, así como algunos otros eventos, acordando siempre con los ayuntamientos la forma de hacerlos compatibles con la circulación de este servicio público. Desde la Junta de Andalucía defienden que las declaraciones de la Alcaldesa hacen referencia a un escrito de un técnico de la empresa que coordina las pruebas de pre-explotación, no habiéndose dado en ningún momento respuesta oficial por parte de la Junta de Andalucía a la celebración o no de dichas actividades. La respuesta dada al técnico municipal, defiende la Junta, indica que “esta asistencia ya no tiene entre sus planes esta tipología de suspensión” pero en el mismo escrito “ruega os dirijáis a la Junta de Andalucía para tratar estos temas”, indicando que su función es la puesta en marcha como prioridad fundamental, algo que en ningún momento se ha hecho desde el Ayuntamiento.

Pendientes de la aprobación de la Ordenanza del Tranvía en San Fernando

"La Asistencia Técnica a la que se ha dirigido el escrito no es el organismo competente para autorizar la suspensión del servicio no siendo por tanto ésta una respuesta oficial como se ha indicado en las declaraciones de la Alcaldesa", aseguran desde la Junta que defiende que por parte de esta Administración siempre se han previsto los eventos de relevancia; así para la Semana Santa se han introducido en el plan de explotación unas situaciones específicamente diseñadas para convivir con las procesiones y eventos durante dicho periodo, garantizando el servicio al público y la seguridad de los ciudadanos, contemplando incluso la suspensión del servicio en el tramo de la Carrera Oficial durante el paso de las procesiones, estudiando servicios alternativos para los horarios de corte