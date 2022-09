Cavada pide a la Junta que adapte los horarios del 'TramBahía' a los actos del 24 de septiembre

El Ayuntamiento de San Fernando ha recibido con sorpresa y preocupación la última respuesta de la Junta de Andalucía respecto a la necesidad de adaptar los horarios del paso del tranvía por la calle Real a los actos previstos el 24 de septiembre en la ciudad. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha explicado que "como es habitual, de cara la celebración de un evento que se desarrolla en nuestra arteria principal, hemos comunicado con antelación a los organismos competentes la necesidad de adaptar horarios para poder llevar a cabo la programación prevista". La sorpresa ha llegado con una respuesta oficial que advierte al Consistorio isleño, de forma inflexible, de que el tranvía "ya no tiene entre sus planes esta tipología de suspensión de las circulaciones de trenes por eventos, festividades y celebraciones de la índole que sean". Por si fuera poco, la respuesta añade literalmente que "es bien sabido que el presidente de la Junta de Andalucía, en el acto previo a la toma de posesión del nuevo mandato, ha hecho público en prensa que esta explotación se pone en servicio comercial con pasajeros en septiembre. Así que, como todos podrán entender, ya no estamos en pruebas; estamos preparando la explotación para cumplir los indicadores del servicio comercial, el cual comenzará en una fecha bastante cercana, circulando ya en fines de semana. Los horarios de circulaciones van desde las 5.19 que sale el primer tren y hasta alrededor de la medianoche que se recoge el último, todos los días de la semana".

Por si esto fuera poco, la primera edil ha informado de que la Hermandad de los Desamparados de San Fernando ha recibido la misma negativa y una respuesta similar a su solicitud de cara a la procesión de Nuestra Señora de las Mercedes de cara al 24 septiembre. Lo mismo le ha ocurrido a la Hermandad de la Soledad de cara a la procesión extraordinaria el 1 de octubre por su 275 aniversario. En esta tesitura, la alcaldesa se ha mostrado "atónita" ante estas respuestas y ha apuntado que "dudo que la intención del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y de la delegada del Gobierno, Mercedes Colombo, sea decir que no a la celebración de eventos y festividades de esta ciudad como la Carrera Oficial de la Semana Santa por la calle Real, o de la Navidad, o la Cabalgata de Reyes, o de cualquier otra cita que no solo refleje las tradiciones más importantes de San Fernando, sino que además son una fuente de riqueza y de dinamización económica. Estamos convencidos de que será una falta de comunicación entre el estamento político y el último eslabón de la cadena técnica del tranvía". Cavada se ha mostrado convencida de que "este absurdo se va a arreglar", y ha pedido a la Junta de Andalucía que simplemente cumpla los acuerdos explícitos que se habían alcanzado entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento isleño, ya desde la época de Manuel de Bernardo como alcalde y Carmen Pedemonte como concejala de Urbanismo, y que siempre se han mantenido en cada conversación bilateral. De hecho, ha recordado que "el anterior gobierno de la Junta de Andalucía nunca cuestionó el hecho innegable de que el paso del tranvía por San Fernando debe coordinarse con las principales festividades y celebraciones locales, como ocurre en cualquier ciudad cuando se celebra por ejemplo la Semana Santa o una cabalgata y hay que modificar horarios del transporte público sin que eso sea un problema".

En este sentido, Cavada ha puesto de relieve que sobre la mesa siempre se han barajado las alternativas posibles para hacer compatible el paso del tranvía con las diferentes celebraciones. De esta forma, siempre se ha contemplado que, por ejemplo, durante la Semana Santa el tranvía pueda circular solo por una vía durante el horario de mañana (precisamente con ese objetivo se construyó con una doble vía), para respetar el espacio ocupado por la Carrera Oficial; y que por la tarde se paralice la circulación en el tramo entre la Iglesia Mayor y la Plaza del Rey. A este respecto, se había planteado la posibilidad de que los viajeros pudieran bajarse en la Iglesia Mayor, y retomar otro tren a unos pocos metros, pasada la Plaza del Rey, para continuar hasta Cádiz. La alcaldesa ha insistido en que "esas alternativas siempre han sido las contempladas, y desde el Ayuntamiento de San Fernando nunca hemos pedido la paralización total de la circulación del tranvía durante las festividades y eventos relevantes". La regidora ha apuntado que "confiamos en que el Gobierno de la Junta de Andalucía no vaya a romper este compromiso, ya que de lo contrario y de no respetar los acuerdos se coartaría la celebración de eventos en la ciudad como Semana Santa, Navidad…". Cavada ha dejado claro que "San Fernando quiere la puesta en marcha del tranvía. Sabemos que el tranvía y la celebración de eventos es una gran combinación. Y es que vemos una gran oportunidad en este medio de transporte que puede atraer con facilidad aún más visitantes a la ciudad, especialmente durante la celebración de grandes citas como la Navidad, Semana Santa o el 24 de septiembre. Por eso, no tendría sentido que el tranvía no circulara en esas fechas, y no es lo que pretendemos, incluso queremos que llegue con más frecuencia. Pero tampoco es lógico que el paso del tranvía vaya a impedir que esta ciudad, que vive plenamente sus eventos y la actividad en la calle Real durante estos, vea limitada su actividad y su desarrollo. El tranvía debe enriquecer a San Fernando, no paralizar la ciudad". Por todo ello, la alcaldesa ha pedido a la Junta de Andalucía "que respeto los acuerdos y tenga sensibilidad con esta ciudad, porque insisto en que no creo que el presidente de la Junta de Andalucía quiera decir que no a las procesiones en la calle Real en la Carrera Oficial". De esta forma, desde el Ayuntamiento esperan ya una aclaración a la situación planteada tras la última respuesta oficial recibida por el Consistorio y por la Hermandad de los Desamparados, y confían en que las aguas volverán a su cauce y se harán valer los acuerdos que siempre se han dado por buenos y que permiten la mejor convivencia del tranvía con el día a día de San Fernando. "Lo contrario será ir en contra de los intereses de los colectivos de comerciantes y hosteleros que tienen su actividad principal en la calle Real, así como el resto de entidades que preparan, organizan y celebran cada festejo", ha finalizado la alcaldesa.