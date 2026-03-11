Una investigación de la UCA y GEN desarrolla nuevos modelos matemáticos para sistemas inteligentes aplicados a energías renovables

La Universidad de Cádiz, en colaboración con la empresa Grupo Energético de Puerto Real (GEN), ha impulsado una línea de investigación orientada al desarrollo de modelos matemáticos y herramientas para el análisis e interpretación de datos en sistemas inteligentes, con aplicación directa a ámbitos como la gestión de recursos energéticos. El objetivo es avanzar en métodos capaces de trabajar con la incertidumbre inherente a los datos de partida en problemas reales, mejorando la planificación, la optimización y la toma de decisiones en contextos complejos.

Esta investigación se centra en el estudio de relaciones entre variables mediante estructuras matemáticas avanzadas que permiten representar conocimiento y extraer patrones de forma rigurosa. A partir de esta base, se desarrollan herramientas que pueden contribuir a mejorar la eficiencia de procesos, facilitar el mantenimiento predictivo y apoyar decisiones operativas con mayor fiabilidad. La solidez del enfoque matemático aporta, además, cualidades especialmente relevantes en los sistemas inteligentes actuales, como la trazabilidad, la explicabilidad, la escalabilidad y la adaptabilidad, aspectos clave para su aplicación en entornos reales.