García-Pelayo defiende en Puerto Real la viabilidad de la industria en la Bahía

El Partido Popular ha reclamado al Gobierno de España que se deje de maltratar a la industria de la Bahía de Cádiz y ha refrendado el apoyo "sin fisuras" al mantenimiento de la planta de Puerto Real de la compañía Airbus. El presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, y la diputada nacional María José García-Pelayo han presentado en la puerta de Airbus Puerto Real la Proposición No de Ley en apoyo a la plantilla y a la recuperación de los fondos Reindus. “Siempre estamos amenazados con el cierre de una fábrica o de una empresa. Necesitamos un plan especial que ayude a la industria, que debe llegar de la mano del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, aseguraba Fernández.

García Pelayo volvió a defender la posición del PP de Cádiz de “apoyo sin fisuras alguna al mantenimiento de la planta de Airbus en Puerto Real. Desde las puertas de la factoría lanzamos un SOS urgente para pedirle a Pedro Sánchez que hable con la plantilla y no se haga cómplice a la hora de tomar decisiones que no son buenas para la industria de Cádiz”. A juicio de la diputada popular, “no tiene sentido que haya firmado un convenio con Airbus donde le da una ayuda de millones por el Eurofondo y no les exige que la planta siga abierta”. Cabe recordar que Airbus pertenece a la SEPI, por lo demandan que “se incremente la participación en el Consorcio de Airbus, que no tome decisiones a espaldas del Gobierno, y además que se tenga en cuenta la vía del Ministerio de Defensa, que no puede decir que tiene toda la carga de trabajo hasta 2027, tiene que dar ejemplo por la apuesta por la industria militar española”.

En este sentido, pidió que se promocione y se confíe por parte del Gobierno español en la industria española. La diputada popular añadió que “para colmo de los Fondos Next Generation, sólo se destinará un 7% a industria, comercio y turismo, de los 25.000 millones que van a llegar. Por lo que pedimos que se rectifique”.