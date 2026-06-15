Electricidad de Puerto Real informa de cortes los próximos 18 y 19 de junio
Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en nuestras instalaciones, para el día 18 de junio de 2026 desde las 09:00 horas hasta las 12:00 horas y para el día 19 de junio de 2026 desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).
Onda Cero Cádiz
CÁDIZ |
18 de junio
Los suministros afectados serán CT MINIGOLF (Nº 23106) – TRF1_CIR.BT
AV. DE LA CONSTITUCIÓN Nº 0 (LIDL)
19 de junio
Los suministros afectados serán CT LA CALERA (Nº 23061) – TRF2_CIR.BT