El Día Friki regresa a Cádiz con actividades, torneos y carácter solidario

Este evento, que cuenta con la colaboración de la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz y organizaciones juveniles de la ciudad, es una de las citas juveniles y culturales más consolidadas de la ciudad.

El mismo ofrecerá durante todo el fin de semana una amplia programación dedicada al manga, los videojuegos, el cosplay, el K-Pop, los juegos de mesa, el rol, el karaoke, los cómics y otras manifestaciones de la cultura friki, con entrada libre hasta completar aforo.

Además, esta edición incorporará además distintas novedades, entre ellas nuevos torneos de videojuegos para Switch 2 y PS5, competiciones de juegos de mesa y de ordenador, talleres de manualidades y una zona específica para cosplay, entre otras actividades que se irán anunciando en los próximos días.

El cartel oficial del XXI Día Friki ha sido realizado por la artista Riko, en una ilustración repleta de guiños y referencias al universo friki.

El evento tendrá además un carácter solidario, ya que se realizarán sorteos benéficos destinados a recaudar alimentos de desayuno o aportaciones económicas para la asociación Calor en la Noche Cádiz.

Los organizadores animan a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a participar en esta nueva edición de un encuentro que se ha convertido en un referente de convivencia, creatividad y ocio saludable en la ciudad.