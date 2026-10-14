Comienzan las obras de urbanización de la calle Mirador en el barrio de Santa María

El alcalde de la ciudad, Bruno García, acompañado del teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, de la concejala de Participación Ciudadana, Loli Pavón, del presidente de la asociación de vecinos las Tres Torres de Santa María, José Rodríguez, y de técnicos municipales, ha visitado este miércoles las obras de urbanización de la calle Mirador, que ya han dado comienzo.

Estos trabajos, que están siendo ejecutados por la empresa Boom, cuentan con un presupuesto de 234.807,18 euros y un plazo de ejecución de cinco meses y abarcan la calle Mirador desde la calle Público hasta la calle Cuesta de las Calesas ya que el primer tramo ya está arreglado.

El alcalde ha señalado la importancia de estas obras que los vecinos llevan demandando desde hace más de 11 años dado el estado irregular de esta calle que ha provocado caídas de algunas personas.

Los trabajos consisten en la sustitución del pavimento por uno más regular y acorde con el entorno. Asimismo, se procederá a la mejora de algunas redes, como es el caso del alumbrado público, y algunas puntuales de saneamiento y abastecimiento.

Los cantos rodados que componían esta calle tan característica de la ciudad serán conservados por parte del Ayuntamiento. Con estos trabajos, ha destacado el alcalde, “cumplimos nuestro compromiso con los vecinos del barrio de Santa María, que desde el año 2015 llevan demandando el arreglo de esta calle y hoy por fin pueden ver que se va a convertir en una realidad muy pronto.