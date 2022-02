Cándida Verdier revalida el liderazgo orgánico del PSOE de Chiclana

La senadora y portavoz del Gobierno de Chiclana, Cándida Verdier, ha sido reelegida secretaria general del PSOE de Chiclana durante el Congreso Local que se ha celebrado este miércoles en las Bodegas Miguel Guerra, contando con un amplio respaldo de la militancia socialista de Chiclana. En este sentido, la candidatura encabezada por la hasta ahora máxima responsable socialista en la ciudad, que ha sido la única que se ha presentado para dirigir la Agrupación Local Socialista, ha obtenido el 94 por ciento de los votos de los 141 militantes de Chiclana que han participado en este Congreso Local. “Agradecer a las personas que me han acompañado en estos últimos años y a las personas que me van acompañar en los próximos, con el objetivo de trabajar por una recuperación justa tras la pandemia, porque ningún chiclanero ni chiclanera pueda sentirse abandonado por el PSOE.

Por ello, junto a la experiencia de algunos y algunas compañeros, tendremos la esperanza de la juventud", resalta la líder socialista. Verdier ha resaltado las citas electorales que se avecinan: andaluzas, municipales y generales. "Somos un gran partido, que nos superamos en los momentos difíciles. Un partido con 142 años de historia, el único cuyos ideales son la igualdad, la democracia y la justicia social. Y somos el partido que necesita Chiclana, porque somos el que más se parece a ella”, defiende Cándida Verdier. “Cada día que me levanto pienso en cuál es mi obligación y mi responsabilidad como socialista y no es otra que ayudar a quien ese día me necesite. Pero hay algo más importante, y es que creo que esa satisfacción os la debo a todas y a todos vosotras y vosotros, porque representáis un partido fuerte, que me dais el aliento que necesito cada día, porque siento que somos el futuro de Chiclana”, ha manifestado la responsable socialista.