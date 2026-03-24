El Ayuntamiento de Chiclana aprueba el Plan Local de Maremotos y lo remite a la Junta de Andalucía para su homologación

El Ayuntamiento de Chiclana ultima los pasos administrativos para homologar el Plan Local ante el Riesgo de Maremotos (PALMA). Y es que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el documento del Plan de Maremotos, que ya ha sido remitido a la Junta de Andalucía de cara a su homologación. Así lo ha anunciado el delegado municipal de Protección Civil, José Vera, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al coordinador de Protección Civil, Rafael Calvente; y al coordinador del Plan de Emergencia, Diego Benítez Mota.

“Estamos hablando de un instrumento básico de planificación municipal para hacer frente a posibles situaciones de emergencia derivadas de fenómenos de maremotos o tsunamis que pudieran afectar al término municipal de Chiclana”, ha indicado José Vera, quien ha recordado que “el riesgo de maremotos en el litoral andaluz existe, es innegable. Se encuentra principalmente asociado a la actividad sísmica que puede generarse en el Golfo de Cádiz y zonas adyacentes del margen tectónico entre las placas euroasiática y africana”.

Durante el proceso se ha procedido a la actualización de la cartografía de riesgo y de las zonas potencialmente inundables, estableciendo áreas de alerta y delimitando sectores que requerirían medidas específicas de protección o evacuación. Del mismo modo, se han definido itinerarios de evacuación hacia zonas seguras situadas en cotas más elevadas, así como puntos de concentración destinados a la atención de la población afectada en caso de activación del Plan.