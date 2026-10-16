Atresmedia clausurará el South International Series Festival de Cádiz con la segunda temporada de ‘Física o química: La nueva generación’

El South International Series Festival regresa a Cádiz del 30 de octubre al 4 de noviembre con una programación que combina estrenos nacionales e internacionales, encuentros con profesionales y actividades destinadas a impulsar la industria audiovisual. Su director, Carlos Montiel, ha avanzado en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, de Onda Cero, que el certamen volverá a celebrarse en la capital gaditana en 2027, aunque con un cambio importante en el calendario: pasará del otoño a la primavera. «En seis meses va a haber otro South y volveremos», ha confirmado Montiel, que considera que el traslado permitirá acceder a una mayor oferta de producciones nacionales e internacionales.

El director ha explicado que el cambio de fechas responde a una demanda del sector y permitirá seleccionar títulos que todavía no hayan llegado a las principales plataformas. De hecho, aproximadamente la mitad de la programación del South está dedicada a producciones internacionales. Montiel ha reivindicado el papel de los festivales como espacios para descubrir series que habitualmente quedan fuera de los grandes circuitos comerciales. «Os invito a que busquéis las series que más os gusten, pero que también os dejéis un espacio para alguna de esas series que quizás jamás veríais», ha señalado, animando al público a explorar propuestas menos conocidas.

Entre los títulos más vinculados a Cádiz destaca Mágico, el documental dedicado al exfutbolista del Cádiz CF Mágico González, cuya figura trasciende lo deportivo y forma parte de la identidad de la ciudad. El festival también reconocerá las trayectorias de tres profesionales del audiovisual con sus premios honoríficos: Ronan Bennett, Álvaro Morte y Ana Duato. Montiel ha destacado especialmente la vinculación gaditana de algunos de los homenajeados, como el actor algecireño Álvaro Morte. Además, la clausura del certamen, prevista para el 4 de noviembre, llegará de la mano de Atresmedia con la segunda temporada de Física o química: La nueva generación.

Más allá de las proyecciones, Montiel ha defendido el impacto del South International Series Festival en la industria audiovisual de Cádiz, al considerar que estos encuentros contribuyen a atraer rodajes y oportunidades profesionales fuera de los grandes centros de producción, como Madrid y Barcelona. Como ejemplo, ha mencionado una serie dirigida por Ramón Salazar para Disney+ que nació durante una edición anterior del festival y que actualmente se rueda parcialmente en la provincia. «Los festivales son para el público, pero también para poner en valor la ciudad en la que se celebran y dar visibilidad a la región y a la provincia de cara a la industria», ha explicado. La programación completa, los horarios y las opciones de acreditación para estudiantes pueden consultarse en southseriesfest.com.