La alcaldesa de Puerto Real, sobre la huelga del metal en Cádiz: "Las actuaciones policiales lo único que hacen es provocar más"

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya León, analiza en Onda Cero la situación que se está viviendo en Cádiz en el marco de las protestas generadas por la crisis del metal. La socialista pide a los agentes de Policía que están trabajando en el conflicto que se retiren de las calles, ya que considera que "lo único que hacen es provocar más".

Elena Amaya asegura que le gustaría "estar con los trabajadores, con las trabajadoras y con las familias que están defendiendo ese convenio digno" y reconoce que es "un convenio por el que históricamente se ha luchado por mantener los derechos y que ahora no se puede tener".

Además, la alcaldesa critica que la Policía haya empleado la tanqueta blindada, "esto lo único que genera es más angustia en la población". Y ha confirmado que se ha puesto en contacto con el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, para pedir que se retirase la Policía de la calle. "Entiendo que evidentemente hay que guardar las formas, que esto no puede ir a más, pero los ánimos están tan caldeados, la desesperación es tanta y la desolación es tanta que las actuaciones policiales lo único que hacen es provocar más".

Asimismo, alega que a la espera de que se solucione el conflicto en las reuniones entre la parte sindical y la patronal en Sevilla, "hay que parar y ponerle fin a esta situación porque lo que se está viviendo en las calles no es normal". Por otra parte, también comenta que está en contacto con Antonio Montoro de UGT, representante del Comité de Empresa, para conocer el estado de las negociaciones.

Se vio un ensañamiento de la Policía que no es justificable

Sin embargo, la alcaldesa de Puerto Real recuerda que el delegado del Gobierno, Pedro Rodríguez, ha afirmado que las actuaciones de la Policía son proporcionadas a lo que se está generando por parte de los manifestantes, pero Elena Amaya añade que con la tanqueta se están "incentivando provocaciones" por lo que con "este tipo de actuaciones no vamos a ir a ninguna parte".

Por otro lado, la socialista sostiene que en estas protestas han participado "familias enteras, parejas, hijos, mucha gente y gente mayor" y se ha visto "un ensañamiento por parte de la Policía que no es justificable". Aun así, reitera que "no está bien ningún tipo de agresión ni de la Policía a la ciudadanía ni de la ciudadanía a la Policía". Y se muestra convencida de que "si no provocamos que esto vaya a más, tendremos unas manifestaciones más tranquilas hasta que lleguemos a una solución. Tenemos que salir a la calle, es la única manera de que se nos escuche".