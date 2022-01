El teniente coronel de la Guardia Civil, Carlos Rodríguez Baturone, nuevo jefe de la Policía de El Puerto

LEER MÁS La totalidad de la plantilla de la Policía Local de El Puerto vuelve a patrullar

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha firmado el decreto por el cual el teniente coronel de la Guardia Civil, Carlos García Baturone, se hace cargo de la Jefatura de la Policía Local. Así El Puerto cuenta desde ahora con un nuevo Jefe de la Policía Local para tomar las riendas de este servicio municipal, reorganizando y liderando el proceso de configuración de la Policía portuense. Tomará posesión en el plazo de un mes. Carlos Rodríguez Baturone ha sido Jefe Segundo de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria y llega a la ciudad con una larga experiencia en la Benemérita, tanto a nivel nacional como internacional.

Beardo se ha congratulado del proceso asegurando que "se cumple así un largo camino, nada fácil, en el que no se ha parado de trabajar ni un instante para poder poner orden de una vez por todas en este Cuerpo, que precisaba para ello de la renovación de la escala técnica. "Aunque muchas veces no se haya entendido su silencio respecto a todo lo acontecido desde el comienzo del mandato con una parte de la plantilla de la Policía Local, ha sido esencial para poder avanzar hasta cumplir este objetivo, que no es otro que crear una nueva Policía que vele por la seguridad de El Puerto y los portuenses", apostilla el regidor portuense.