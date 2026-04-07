Investigadoras de la UCA desarrollan un sistema de inteligencia artificial para detectar silbidos de cetáceos

Investigadores de la Universidad de Cádiz han desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial capaz de detectar silbidos de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar, uno de los entornos marinos más complejos para este tipo de estudios debido a la intensa actividad marítima y a la superposición constante de sonidos naturales y de origen humano. El trabajo se ha publicado en la revista Engineering Applications of Artificial Intelligence y ha sido realizado por Alba Márquez, Neus Pérez, Daniel Benítez, Gonzalo M. Arroyo y Andrés de la Cruz, vinculados al Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR) de la UCA y a sus áreas de Ingeniería Acústica y Biología.

Esta investigación se ha centrado en uno de los retos cada vez más importante para la conservación marina, ya que muchos cetáceos dependen del sonido para orientarse, comunicarse o localizar alimento, por lo que estudiar sus vocalizaciones permite conocer mejor su presencia y su comportamiento. Sin embargo, analizar estas señales en lugares como el Estrecho de Gibraltar resulta especialmente difícil, ya que se trata de un corredor natural entre el Atlántico y el Mediterráneo por el que transitan numerosas especies y en el que confluyen también ferris, embarcaciones recreativas y otras fuentes de ruido submarino.

Para abordar este problema, el equipo de la Universidad de Cádiz ha diseñado una metodología que combina aprendizaje profundo, adaptación progresiva del modelo a las condiciones reales del entorno y validación experta. Dicho de forma sencilla, el sistema no se limita a aprender con grabaciones limpias o tomadas en condiciones ideales, sino que se entrena también para reconocer silbidos en escenarios acústicos complejos, mucho más parecidos a los que se encuentran en el mar abierto y en zonas con tráfico marítimo intenso.