Escucha 'La radio de 1810: un especial por la libertad' de Más de Uno Bahía de Cádiz por la fiesta de Las Cortes

El programa, un especial inspirado en hechos reales y ficcionados, incluye conexiones desde la Iglesia Mayor, el Teatro Cómico, las calles de la Isla y el Puente Zuazo, además de entrevistas inspiradas en figuras históricas como Diego Muñoz Torrero o Margarita López de Morla. El especial cuenta con la participación de Jaime Álvarez, Beatriz Ortega, Carmen Paul, Floren Iniesta, Juancho Fontán, Alejandro Vieira, David Rodríguez, Antonio Zambonino y Lola Macías, que ponen voz a esta propuesta sonora de divulgación histórica.