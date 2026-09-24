Especial 24-S

Escucha 'La radio de 1810: un especial por la libertad' de Más de Uno Bahía de Cádiz por la fiesta de Las Cortes

Escucha el especial 'La radio de 1810: un especial por la libertad' de Más de Uno Bahía de Cádiz: una recreación histórica de la radio imaginando como se habría narrado la constitución de las Cortes Generales y Extraordinarias de San Fernando

Onda Cero Cádiz

San Fernando |

El programa, un especial inspirado en hechos reales y ficcionados, incluye conexiones desde la Iglesia Mayor, el Teatro Cómico, las calles de la Isla y el Puente Zuazo, además de entrevistas inspiradas en figuras históricas como Diego Muñoz Torrero o Margarita López de Morla. El especial cuenta con la participación de Jaime Álvarez, Beatriz Ortega, Carmen Paul, Floren Iniesta, Juancho Fontán, Alejandro Vieira, David Rodríguez, Antonio Zambonino y Lola Macías, que ponen voz a esta propuesta sonora de divulgación histórica.

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