En búsqueda del Templo de Hércules en San Fernando

Uno de los mayores enigmas de los historiadores y arqueólogos es el localizar donde está el Templo de Melkart. Su existencia está más que probada pero todavía no se sabe su localización. El Templo de Hércules Gaditano fue un santuario perfectamente visible por los barcos que llegaban o partían de la antigua Gadeira. Un lugar de culto y peregrinación que fue decayendo a partir del siglo IV d.C. hasta su desaparición.

Las investigaciones lo situaban en el islote de Sancti Petri, pero un estudio publicado por el profesor Antonio Monterroso Chceca, profesor de la Universidad de Córdoba, pone en duda esta ubicación y propone otra más plausible: San Fernando y el Cerro de los Mártires.

La búsqueda de este templo en San Fernando se vertebra a través del proyecto Herakleion, que reúne a dos equipos técnicos distintos procedentes de la Universidad de Cádiz y la Universidad de Córdoba, lo que permite que la información obtenida por cada uno de ellos se complemente y contraste mutuamente. Algo que le da mayor relevancia al proyecto ya que, como indican los propios investigadores, es de la primera vez que se ha llevado a cabo en España.

Este trabajo coordinado aporta una mayor solidez científica a las investigaciones y permite obtener resultados más precisos en la localización de posibles estructuras arqueológicas. Los dos sistemas utilizados emiten impulsos sobre la tierra, uno magnéticos y otra eléctrico para poder extraer la información del subsuelo sin necesidad de realizar ningún tipo de intervención.

Los trabajos se están desarrollando en distintos enclaves de San Fernando, entre ellos la zona de Camposoto, el islote de Sancti Petri y el Cerro de los Mártires, este último señalado en recientes estudios como una posible ubicación del antiguo santuario.

Además, las investigaciones incluyen una amplia zona de acuartelamiento situada junto a la ermita del Cerro, un espacio de más de cinco hectáreas que ya ha sido objeto de análisis preliminares. Tanto en el islote como en el acuartelamiento ya han concluido los trabajos, aunque no descartan volver sobre el terreno para contrastar datos de manera puntual.