El alcalde de Cádiz, José María González “Kichi”, no se presentará a la reelección

El alcalde de Cádiz, José María González “Kichi”, no volverá a ser candidato a la alcaldía en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, con lo que cumplirá su compromiso de no permanecer en el cargo más de ocho años seguidos.

“No voy a presentarme a las próximas elecciones”, ha dicho "Kichi" en un vídeo grabado y difundido esta tarde sus redes sociales, y en el que, mientras pasea por diversos escenarios de la ciudad, acompañado a veces de su equipo de concejales, anuncia su decisión y repasa su trayectoria.

Explica que esta decisión “no es nueva”, porque nunca dudó de que iba a cumplir su compromiso de limitación de mandato, aunque ha preferido aguardar esta confirmación para “no perjudicar el proyecto de Adelante Cádiz”.

Según González, el partido Adelante Cádiz “seguirá navegando con rumbo firme y conmigo en la tripulación”. En su intervención, ha recordado su idea de que “la política no debe ser un trabajo, ni una forma de ganarse la vida, sino un acto de compromiso voluntario”, que también ha definido como “un acto de amor y generosidad hacia los demás, que, obligatoriamente, tiene que ser temporal”.

El alcalde cree que esa temporalidad “es la mejor vacuna que conozco contra todo lo malo de la política, contra el riesgo de pensar que se es representante público por derecho propio o divino, y no porque es el pueblo el que te elige”.

González dice que no repetirá como candidato a la alcaldía con un balance de ocho años, desde que accediera al bastón de mando en 2015, tras 20 años de gobierno de Teófila Martínez, “que tiene que ser positivo” y “con la certeza de saber que he sido capaz de demostrar que la política no es un coto privado reservado a unos pocos”.

El alcalde celebra haber revertido en estos años la deuda municipal, haber reducido el autobombo, haberse convertido “en el segundo ayuntamiento de España en inversión social”, haber disminuido el tiempo de pago a proveedores y haber conseguido diferentes conquistas para colectivos desfavorecidos.

En su intervención, también ha pedido perdón por sus errores, por no haber cumplido las expectativas, o no haberse sabido explicar, y ha dado las gracias a quienes le han ayudado “a hacer realidad lo que consideramos justo” y a demostrar que “otra forma de hacer política es posible”.

“Kichi” ha aclarado que seguirá al frente del Ayuntamiento de Cádiz hasta “el final” porque “como buen cadista soy consciente de la importancia de los últimos diez minutos” y ha precisado que de aquí a mayo no estará en retirada “sino dando lo mejor para que Cádiz siga por la senda del desarrollo y el progreso”.

Y dice que se va tranquilo porque en su equipo hay "brillantez, capacidad e ilusión para alumbrar un futuro mejor para la ciudad" .