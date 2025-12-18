La Vuelta a España 2026 tendrá una etapa en Almería

El destino ‘Costa de Almería’ volverá a viajar por el mundo gracias a ‘La Vuelta Ciclista de España 2026’, que este año acogerá una etapa de una de las competiciones deportivas más importantes y de mayor repercusión mediática del mundo. El municipio de Vera y Calar Alto serán el inicio y final de la decimo segunda jornada de esta competición, que se disputará el 3 de septiembre de 2026.

Los millones de espectadores que congrega esta grande del ciclismo internacional conocerán las excelencias de los destinos ‘Costa de Almería’ y Vera, así como su especial vínculo con el deporte gracias al enorme eco mediático de esta prueba. La etapa almeriense de este año tendrá un recorrido de 166,5 km con salida desde el centro de Vera y llegada en Calar Alto. Zurgena, Albox, Cantoria, Albanchez, Cóbdar, Chercos, Tahal, Velefique o Bacares, serán algunos de los municipios que podrán disfruta de la serpiente multicolor.

La diputada provincial de Deporte, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, y el alcalde de Vera, Alfonso García, han asistido a la presentación de La Vuelta 2026, que ha tenido lugar esta tarde en el Monte-Carlo Spotting Club Salle des Étoiles, en Mónaco.

La diputada provincial ha destacado la importancia del regreso de esta competición a la provincia de Almería. “La Vuelta ha elegido la provincia de Almería para vivir una vibrante etapa que permitirá difundir el interior de la provincia, las magníficas carreteras y el perfil más montañoso de nuestra tierra. Volvemos a apostar por el turismo y el deporte como aliados para promocionar nuestra tierra y demostrar que ‘Costa de Almería’ es el mejor destino para practicar el deporte al aire libre y, sobretodo, el ciclismo”.

Además, ha recordado gran parte de la caravana de La Vuelta, que conforman más de 3.000 personas, pernoctará en hoteles de la provincia de Almería, lo que además supondrá un importante impulso para el sector turístico almeriense, uno de los principales pilares económicos de la provincia.

Por su parte, Alfonso García ha resaltado que este hito es fruto del trabajo, la colaboración institucional y el compromiso firme por situar a Vera en el mapa de los grandes eventos deportivos internacionales: “Me siento especialmente orgulloso de haber podido contribuir a que esta cita histórica sea una realidad, una oportunidad estratégica para impulsar la proyección, el turismo y el desarrollo económico de nuestro municipio”, ha detallado.

Del mismo modo, ha destacado que “ha sido un honor asistir en Mónaco a la presentación oficial de la prueba junto a Diputación Provincial, reforzando alianzas que siguen dando resultados para nuestra ciudad”.

Cabe destacar que La Vuelta regresa a la provincia después de que en 2022 Almería protagonizara uno de los finales de etapa más espectaculares a pie de playa. Con salida desde El Pozo, en Murcia, esta etapa recorrió gran parte del frente costero de la provincia hasta llegar a las Salinas de Cabo de Gata, donde se alzó con la victoria Kaden Groves.

Carlos de Andrés y Perico Delgado han revelado que la décimo segunda etapa tocará ‘el cielo’ de La Vuelta 2026, puesto que será el final más alto de la competición y el día con mayor contraste. Del mismo modo, han asegurado que la subida de Calar Alto es uno de sus recorridos favoritos.