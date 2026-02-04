Vera impulsa el debate sobre el futuro desde lo local, con el ciclo 'Vera Future Talks'

El Ayuntamiento de Vera ha dado a conocer esta mañana “Vera Future Talks: cómo las pequeñas ciudades se adaptan a los grandes cambios”, un nuevo ciclo de encuentros empresariales que se celebrará a lo largo de 2026 en el Auditorio Ciudad de Vera. La presentación ha estado presidida por el alcalde, Alfonso García, junto a la diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto estratégico “Vera, Ciudad de Teletrabajo” y abordará temas clave para el desarrollo económico y social, como el liderazgo, la transformación digital, la expansión comercial y la cultura organizativa. El programa contará con cuatro ponencias inspiradoras a cargo de figuras de referencia a nivel nacional, consolidando a Vera como sede de uno de los ciclos de conferencias y mentoring empresarial más relevantes del país.

El acto de presentación se ha celebrado en Casa Orozco, un nuevo espacio administrativo y empresarial destinado a fomentar el emprendimiento, la innovación y el crecimiento económico en la provincia de Almería. En el encuentro también ha participado Laura Navarro Ros, responsable del proyecto The Work Club, un centro de negocios que forma parte de la estrategia municipal para dinamizar la actividad económica, favorecer la cooperación empresarial y atraer talento al municipio.

Durante su intervención, el alcalde Alfonso García ha destacado que el principal objetivo del Ayuntamiento es potenciar el talento, la formación continua y la colaboración entre empresas, tanto a nivel local como provincial. En este sentido, ha subrayado que con este nuevo ciclo de charlas Vera refuerza su apuesta por la innovación, la modernización y el emprendimiento como motores de desarrollo.

Asimismo, el regidor ha señalado que “Vera Future Talks” se suma a las acciones que el municipio viene desarrollando desde 2021 para consolidarse como Ciudad de Teletrabajo, un proyecto orientado a impulsar la economía local, atraer y retener talento y fomentar la inversión en el territorio.

Por su parte, la diputada provincial Esther Álvarez ha explicado que el ciclo nace con la vocación de generar reflexión y conocimiento sobre el papel de las pequeñas y medianas ciudades ante los grandes retos actuales. Según ha indicado, situar este debate en Vera, con una mirada estratégica y capacidad de atracción de talento, supone una excelente noticia para toda la provincia de Almería y posiciona al municipio como un referente en aprendizaje, pensamiento e innovación.

Álvarez también ha puesto en valor el prestigio de los ponentes participantes y la integración del programa dentro del proyecto “Vera, Ciudad de Teletrabajo”, así como el compromiso de la Diputación con el emprendimiento y el trabajo autónomo. En este sentido, ha destacado la importancia de ofrecer formación, asesoramiento y espacios como este coworking, concebido para conectar ideas, proyectos y personas.

El ciclo de charlas, de acceso gratuito y que se desarrollará en el Auditorio Ciudad de Vera, dará comienzo el próximo 12 de febrero con la intervención de Toni Nadal. Bajo el título “El futuro no se construye esperando que las cosas cambien, sino trabajando cada día para que cambien”, el reconocido referente en liderazgo y cultura del esfuerzo compartirá valores aplicables tanto al ámbito personal como al empresarial y territorial, poniendo el acento en la visión a largo plazo.

El 23 de abril será el turno de Laureano Turienzo, uno de los mayores expertos internacionales en retail, transformación digital y experiencia de cliente. Su ponencia, titulada “El comercio no muere: se transforma cuando entiende a su entorno”, analizará cómo fortalecer el comercio local, impulsar ciudades más vivas y avanzar en la digitalización sin perder el componente humano.

La tercera cita tendrá lugar el 16 de octubre con Pau García-Milà, cofundador de Domestic Data Streamers y referente en innovación, datos, creatividad y tecnología. En su charla, “Ciudades inteligentes por su tecnología y su capacidad de escuchar, interpretar y decidir mejor”, defenderá la creatividad como herramienta clave para comprender y gestionar la complejidad del mundo actual.

El ciclo se cerrará el 3 de diciembre con la participación de Elsa Punset, una de las divulgadoras más influyentes en bienestar emocional y desarrollo humano. Su intervención, titulada “La tecnología solo tiene sentido si mejora nuestra vida cotidiana”, pondrá el foco en la inteligencia emocional, el bienestar y la necesidad de construir ciudades más humanas.