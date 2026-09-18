Los vecinos de Las 200 Viviendas de Roquetas exigen medidas urgentes ante la falta de seguridad

Mercadillos ilegales, prostitución callejera, suciedad y conductas incívicas. Es el día a día de los vecinos del barrio roquetero de Las 200 Viviendas, quienes conviven desde hace años con la inseguridad en sus calles y que ya han dicho "basta".

Un grupo de 200 vecinos, miembros de la Asociación de Vecinos Los Girasoles, se han concentrado en la mañana de este viernes para exigir soluciones urgentes antes esta situación que "no pueden ni quieren aguantar más", como han trasladado en declaraciones a Onda Cero.

"No podemos caminar por las aceras porque están llenas de basura de los mercadillos ilegales, se utilizan pisos ocupados para montar negocios de bares, se ejerce la prostitución, algunos vecinos han sufrido agresiones, sales a la calle y te encuentras con una mujer desnuda...", ha relatado Juan, vecino del barrio.

La concentración, que partía de la calle Casa Blanca, ha llegado hasta el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, donde el alcalde, Gabriel Amat, ha salido a hablar con los roqueteros y le ha trasladado que han pedido al subdelegado del Gobierno que les permita contar con 20 policías más para acabar, en primer lugar, con el mercadillo ilegal que cada día se organiza en las calles de Las 200 Viviendas.

Del mismo modo, Amat ha atendido a los medios de comunicación y ha afirmado que "los vecinos tienen razón de pedir lo que están pidiendo". "Es un mercadillo en el que se vende de todo y es el Gobierno el que tiene que comprobar lo que se vende, que es su competencia".

"El Ayuntamiento también va a estar ahí y si el Gobierno no lo arregla, por amor propio del alcalde, voy a hacer lo que sea por los ciudadanos del barrio de Las 200 Viviendas. No es fácil, cada vez que quiero meter a la Policía Local tengo que pedir la colaboración a la Subdelegación del Gobierno para que esté la Guardia Civil, porque si meto a dos o tres parejas de la policía de Roquetas tengo que meter a las ambulancias porque pueden salir machacados", ha asegurado el alcalde.