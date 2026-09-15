La UAL inicia el curso 2026-2027 con el 98% de las plazas de nuevo ingreso cubiertas y estrena Logopedia

La Universidad de Almería incorpora este curso el Grado en Logopedia y un nuevo máster sobre inteligencia institucional y gestión de datos.

La Universidad de Almería ha dado comienzo este lunes al curso académico 2026-2027 con el 98 por ciento de las plazas de nuevo acceso ya cubiertas. Además, 35 de sus 42 titulaciones de grado han completado el número de plazas disponible. La principal incorporación a la oferta universitaria es el nuevo Grado en Logopedia.

El proceso de admisión y matrícula continuará abierto hasta principios de octubre, aunque ya son más de 3.000 los estudiantes de nuevo ingreso matriculados. Entre quienes continúan sus estudios, el 99 por ciento ya ha formalizado su matrícula.

La Universidad de Almería calcula que durante los próximos días el número de alumnos que prosiguen su formación alcanzará los 9.000. De esta forma, la cifra global de estudiantes matriculados durante este curso podría situarse alrededor de los 12.000, sumando los grados y las titulaciones dobles.

En el ámbito del posgrado, los másteres oficiales han alcanzado por ahora la mitad de las plazas disponibles y continúan inmersos en el proceso de adjudicación. La previsión de la institución universitaria es superar los 1.600 alumnos matriculados. En el caso de los programas de doctorado, el plazo de inscripción continúa abierto.

La oferta académica de la Universidad de Almería para este curso está formada por 42 grados, tanto simples como dobles, además de 56 másteres. Entre las novedades de grado destaca la puesta en marcha de Logopedia, una titulación compartida con la Universidad de Sevilla y que permite acceder a la profesión regulada de logopeda.

La nueva titulación pretende reforzar la formación vinculada al ámbito de las Ciencias de la Salud dentro del sistema universitario público andaluz. Su creación busca responder al aumento de la demanda de estos profesionales y a las necesidades existentes en distintas zonas de Andalucía y Almería, con especial atención a la preparación académica, las oportunidades laborales y la repercusión social.

Al tratarse de un grado interuniversitario, los estudiantes tendrán acceso a los equipos docentes, medios e instalaciones de las dos universidades participantes, ampliando así los recursos disponibles durante su formación.

En la oferta de posgrado también hay novedades con la incorporación del Máster Universitario en Inteligencia Institucional, Gestión y Gobernanza de Datos, desarrollado de manera conjunta con la Universidad Internacional de Andalucía.

Este nuevo programa nace ante la creciente dificultad de los procesos de toma de decisiones tanto en las administraciones públicas como en el sector privado. El máster plantea la utilización estratégica de los datos como herramienta para mejorar la gestión y la gobernanza de las organizaciones.

La formación busca cubrir un espacio todavía poco desarrollado entre disciplinas como la ciencia de datos, la gestión pública, la gobernanza de los sistemas algorítmicos y el análisis de las instituciones.

La Universidad de Almería destaca que, pese al aumento de programas relacionados con la ciencia de datos y la digitalización, siguen siendo escasas las propuestas que estudian de manera conjunta el papel de las instituciones en la interpretación, generación y utilización de información en escenarios complejos y cambiantes, especialmente cuando esta puede tener consecuencias directas sobre el diseño de políticas públicas.

Junto a estas dos incorporaciones, la oferta de posgrado también se actualiza con la renovación del Máster en Sexología, cuyo programa ha sido revisado para ajustarlo a la evolución de las necesidades profesionales y de investigación relacionadas con este ámbito.