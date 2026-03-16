El Senado aprueba instar al Gobierno a iniciar la descontaminación radiactiva de Palomares

La Comisión de Transición Ecológica del Senado ha aprobado una moción impulsada por el Partido Popular para pedir al Gobierno que ponga en marcha un plan de descontaminación de los residuos radiactivos de Palomares. La iniciativa salió adelante con el rechazo del PSOE y plantea preparar un plan técnico que permita iniciar las actuaciones a partir de julio de 2027.

El senador del PP Jesús Caicedo defendió que la limpieza de la zona es “técnicamente posible” y recordó que ya existe desde 2010 un Plan de Rehabilitación elaborado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat). Según explicó, sería viable almacenar temporalmente en España la tierra contaminada hasta que pueda trasladarse definitivamente a Estados Unidos.

La iniciativa llega cuando se cumplen casi 60 años del accidente ocurrido en 1966, cuando dos aviones estadounidenses colisionaron sobre la zona portando cuatro bombas termonucleares. El impacto provocó la dispersión de plutonio en parte del territorio cercano, afectando a unas 629 hectáreas de terreno en la denominada “zona cero”.

Desde el PP consideran que España no puede seguir esperando a un acuerdo diplomático con Estados Unidos para resolver el problema. Caicedo defendió que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene capacidad para activar el plan y criticó que durante décadas se haya priorizado la negociación con el país responsable antes que la limpieza efectiva de los terrenos.

El PSOE, sin embargo, votó en contra de la moción. El senador socialista José Antonio Valbuena argumentó que el proceso es complejo y que el plan existente no es todavía un proyecto operativo completo, ya que no incluye un sistema detallado para gestionar los residuos radiactivos, su transporte o su almacenamiento definitivo.

La moción aprobada también reclama mayor transparencia sobre los trabajos previstos y pide al Gobierno que estudie cambios legales para permitir el almacenamiento temporal de los residuos en España. Además, insta a reservar financiación para comenzar las labores de limpieza en 2027 y a informar periódicamente al Senado sobre los avances del proceso.