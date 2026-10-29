Seis años de cárcel para el patrón de una patera que estuvo dos días a la deriva con 17 inmigrantes

La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto una pena de seis años de cárcel al patrón de una patera en la que viajaban 17 inmigrantes y que permaneció dos días a la deriva en el Mediterráneo. La embarcación sufrió una avería en el motor y estuvo a punto de volcar después de que una ola, provocada por un barco de grandes dimensiones, la golpeara cuando sus ocupantes intentaban pedir ayuda.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera, considera que los hechos revisten una gravedad indiscutible por el riesgo que supusieron para la vida de las personas que viajaban a bordo. El tribunal recuerda la peligrosidad de esta ruta marítima desde Argelia hasta España y las numerosas muertes que se producen durante estas travesías en condiciones precarias.

Para fundamentar la condena, los magistrados han dado credibilidad a los testimonios de tres testigos protegidos, que relataron las circunstancias del viaje e identificaron al acusado como el responsable de pilotar la embarcación desde el inicio de la travesía.

El hombre estuvo al timón durante las primeras ocho horas, pero después pidió a los pasajeros que se turnaran para conducir mientras él descansaba. Según recoge la resolución judicial, se encontraba cansado y sufría un síndrome de abstinencia. El motor, que ya había fallado en varias ocasiones, terminó averiándose definitivamente, dejando a los ocupantes sin posibilidad de continuar la navegación.

La situación se prolongó durante dos días, en los que los inmigrantes permanecieron sin comida ni provisiones y sin equipos de salvamento. En uno de los intentos por conseguir ayuda, se aproximaron demasiado a un barco de gran tamaño. La inexperiencia de la persona que manejaba entonces la patera hizo que una ola generada por el buque golpeara la pequeña embarcación, que comenzó a llenarse de agua y estuvo cerca de volcar.

El rescate no llegó hasta que se encontraban próximos a la costa española. Uno de los ocupantes consiguió recuperar la cobertura de su teléfono móvil y contactar con Salvamento Marítimo, que movilizó una embarcación para poner a salvo a los pasajeros.

La Audiencia subraya que el viaje se realizó sin las mínimas garantías de seguridad. Cada inmigrante habría pagado alrededor de 1.000 euros por una travesía en una lancha de apenas cinco metros, diseñada para pequeñas excursiones costeras. A bordo viajaban 18 personas, incluido el patrón, junto a nueve garrafas de gasolina de 30 litros cada una, una carga que, además del riesgo de naufragio, suponía un importante peligro de incendio.