SALUD

Sanidad activa en Almería la alerta por polen y refuerza la información para personas alérgicas

La aplicación Salud Responde ofrecerá información diaria sobre los niveles de polen en la provincia y consejos para reducir los síntomas durante los meses de mayor incidencia de alergias.

Onda Cero Almería

Almería |

La llegada de la primavera vuelve a disparar los problemas de alergia en la provincia y el sistema sanitario andaluz ha reforzado este año la información dirigida a la población sensible al polen. A través de la aplicación móvil Salud Responde, los usuarios podrán consultar a diario los niveles de alérgenos más habituales y recibir recomendaciones para minimizar los síntomas.

Aunque los niveles registrados actualmente se mantienen dentro de parámetros considerados normales, en las últimas semanas se ha detectado un aumento de consultas relacionadas con rinitis, picor de ojos y otros síntomas alérgicos tanto en Atención Primaria como en consultas especializadas.

La herramienta, impulsada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), permite consultar datos actualizados sobre pólenes como el de las gramíneas o el olivo, clasificados en distintos niveles de intensidad: alto, moderado, bajo y muy bajo. La información procede de la Red Española de Aerobiología y estará disponible durante aproximadamente tres meses, coincidiendo con el periodo de mayor concentración de polen.

Desde Sanidad recuerdan que las condiciones climáticas de Almería, con temperaturas elevadas, pocas precipitaciones y episodios de viento, favorecen la dispersión de partículas en suspensión, lo que puede agravar los síntomas en personas alérgicas.

Además de ofrecer datos en tiempo real, la aplicación incluye recomendaciones prácticas como evitar actividades al aire libre en las horas de mayor concentración, ventilar las viviendas en momentos de menor riesgo o seguir correctamente los tratamientos médicos prescritos.

Actualmente, más de 6,7 millones de personas en Andalucía utilizan esta aplicación gratuita, que el pasado año registró más de 11.000 consultas relacionadas con el polen.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer