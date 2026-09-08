Sandro Soler, nuevo concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almería

Alejandro (Sandro) Soler Soria ha jurado esta mañana su cargo como concejal del Ayuntamiento de Almería en el transcurso de la celebración del Pleno Extraordinario y Urgente presidido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez. Su nombramiento como nueva edil del Grupo Municipal Popular se produce tras la dimisión de Diego Cruz.

El nuevo concejal popular, de 53 años de edad, Diplomado en Turismo y responsable hasta ahora del departamento comercial de Halcón Viajes en Almería, ocupará la titularidad del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, cargo que hasta ahora dirigía Joaquín Pérez de la Blanca, que pasa a encargarse del Área de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones, dirigida provisionalmente por la alcaldesa tras la salida de Diego Cruz a finales de agosto.