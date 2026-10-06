'Sabores Almería' regresa a San Sebastián Gastronomika

‘Sabores Almería’, la marca gourmet de la provincia, participa con un expositor propio en San Sebastián Gastronomika, una de las grandes citas internacionales del sector de la alimentación. El encuentro, celebrado en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de la ciudad vasca, reúne las principales tendencias y desafíos de la alta cocina.

La representación almeriense está integrada por ocho empresas y siete chefs de la Asociación Almería Gastronómica, cuyas propuestas muestran la calidad y versatilidad de los productos de la provincia. La feria se dirige especialmente a profesionales de la restauración, responsables de compras de hostelería y grandes superficies, distribuidores y cocineros.

El presidente de la Diputación, García Alcaina, ha destacado que la presencia de ‘Sabores Almería’ permite mostrar los argumentos que sitúan a la provincia como huerta de Europa y referente de la dieta mediterránea. “Desembarcamos con una representación inmejorable: ocho de nuestras mejores empresas y siete chefs excepcionales”, ha señalado.

García Alcaina también ha subrayado la dimensión de la marca provincial, que agrupa a más de 140 empresas y cuenta con 1.500 referencias. Asimismo, ha defendido que ninguna otra marca agroalimentaria española exporta tantos “kilos de salud” y ha resaltado el crecimiento del número de empresas exportadoras adheridas al sello de calidad.

Entre las propuestas gastronómicas figura la de Estefanía Marchal, gerente y chef de Alinea Restaurante, que combina productos del mar y de la tierra en un bocado de jibia en escabeche y morcilla de Campohermoso.

La aportación de ‘Sabores Almería’ a la cena de gala del Palacio Miramar es un lingote de pulpo y gamba creado por Tolo Castillo, de Casa Rafael. La elaboración se realiza a ocho manos junto a los chefs Rafa Rodríguez, Patricio Úbeda, de Blanca Brisa, y Belén Ibáñez, de Errante.

Además de las demostraciones culinarias, el espacio institucional de la Diputación sirve de escaparate para ocho firmas que representan la diversidad del sector agroalimentario provincial: Raíces de Almajalejo, Flor de Sal de Cabo de Gata, Bodega Sierra Almagrera, Vegavilanos, Peñacruz, Cárnicas Campohermoso, Cepa Bosquet y Patatas La Tijoleña.

San Sebastián Gastronomika cuenta con una previsión de asistencia superior a los 15.000 visitantes y reúne a más de 160 expositores, 1.479 congresistas y más de 400 periodistas acreditados de 40 nacionalidades.

La programación almeriense incluye también las demostraciones de cocina de Borja González, de Alquímico, y Jessica Núñez, de La Casualidad.