Sabores Almería refuerza la proyección del sector agroalimentario en el Salón H&T de Málaga

La Diputación Provincial de Almería impulsa la visibilidad y proyección del sector agroalimentario de la provincia con la participación de la marca gourmet ‘Sabores Almería’ en el Salón de Innovación en Hostelería H&T, que se celebra en Málaga del 2 al 4 de febrero. Este evento está considerado uno de los encuentros profesionales más relevantes del ámbito hostelero en el sur de Europa.

En esta edición, la institución provincial dispone de un stand propio de más de 30 metros cuadrados, un espacio diseñado para que diez empresas almerienses presenten sus productos ante distribuidores, responsables de hostelería y profesionales especializados. El entorno del salón, marcado por la innovación, la tecnología y las oportunidades de negocio, favorece el contacto directo con potenciales clientes y socios comerciales.

Las firmas que representan a la provincia bajo el sello ‘Sabores Almería’ son Industrias Cárnicas Diego Molina, Embutidos y Jamones Peña Cruz, El Castillico, Lorusso, Oleo Almanzora, Industrias Cárnicas Campohermoso, Aceite Campos de Uleila, Raíces de Almajalejo, Turrones Olula de Castro y Hortofrutícola Costa de Almería.

La diputada provincial María José Herrada ha acompañado a los empresarios durante la feria y ha resaltado el valor estratégico de estar presentes en citas de referencia como H&T. Según ha señalado, este tipo de encuentros permiten que las empresas almerienses se sitúen en espacios clave donde se establecen contactos, se generan colaboraciones y se abren nuevas vías de crecimiento.

Herrada también ha remarcado el compromiso de la Diputación con un modelo que une el talento productor de la provincia con los canales profesionales más exigentes, ofreciendo un respaldo efectivo para que las empresas puedan competir tanto en el mercado nacional como en el internacional. En este sentido, ha destacado que el stand de ‘Sabores Almería’ en Málaga sirve como escaparate de la variedad, la calidad y la identidad de los productos almerienses, alineados con las demandas actuales de consumo responsable, sostenibilidad y excelencia gastronómica.

Actualmente, la marca ‘Sabores Almería’ agrupa a más de 150 empresas certificadas y reúne más de 1.500 referencias agroalimentarias, consolidándose como un sello de garantía y prestigio.

El Salón H&T de Málaga reúne en esta edición a más de 600 empresas y 500 expositores, afianzándose como un punto de encuentro esencial para productores, distribuidores y profesionales del sector hostelero. Esta plataforma facilita el intercambio de tendencias y la creación de nuevas oportunidades de mercado para las empresas participantes.

La presencia en H&T se suma a otras acciones de promoción desarrolladas esta semana por la Diputación de Almería, que también participa en la Barcelona Wine Week y en Fruit Logística de Berlín. Con estas iniciativas, la institución refuerza su apuesta por el crecimiento sostenible del sector agroalimentario, el fortalecimiento del tejido empresarial y la proyección de Almería como referente de calidad, innovación y excelencia gastronómica.