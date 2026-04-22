‘Sabores Almería’ aterriza por primera vez en Singapur

‘Sabores Almería’ realiza, esta semana, su primera incursión comercial en el mercado de Singapur a través de la participación en una de las principales ferias de agroalimentación del continente asiático. Un total de seis empresas de la marca gourmet creada por la Diputación Provincial están presentes, desde hoy y hasta el próximo jueves, en Food and Hospitality Asia 2026, que se celebra en el centro de convenciones Singapur Expo.

Esta acción comercial se enmarca dentro del acuerdo de colaboración firmado entre la Institución Provincial y la Cámara de Comercio de Almería, que también va a participar en la expedición comercial que tendrá su epicentro en el Pabellón de España que capitanea el Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

En concreto, la agroalimentación almeriense va a estar representada por sectores como los de los aceites, encurtidos, cárnicos y conservas. Las empresas participantes en esta feria son: Luxeappers, Lorusso, Cárnicas Diego Molina, Oleo Almanzora, Almendras de Andalucía y Campos de Uleila.

El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, ha felicitado a los productores por su talento y calidad: “Las empresas de la marca gourmet de la provincia regresan al mercado asiático con su primera incursión a Singapur. Desde hoy ‘Sabores Almería’ participa en la Food and Hospitality Asia 2026, respaldando a una delegación de nuestras empresas en el mayor escaparate agroalimentario de todo el continente. Es el momento de que el mundo entero descubra por qué Almería es la huerta de Europa y el corazón del sabor mediterráneo”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha asegurado que “el acceso a mercados internacionales tan estratégicos como el asiático representa una oportunidad real de crecimiento para nuestras empresas”. “Desde la Cámara trabajamos para facilitar ese salto exterior, poniendo a disposición de las pymes instrumentos como estas ayudas que reducen barreras y acompañan a las empresas en todo el proceso de internacionalización”.

En esta línea, Parra ha destacado que “iniciativas como la Feria Food and Hospitality Asia, en Singapur, permiten a las empresas almerienses posicionarse en mercados de alto valor añadido, diversificar riesgos y mejorar su competitividad”.

Sobre la Feria

La feria Food & Hospitality Asia (FHA) es uno de los eventos comerciales más importantes de Asia para la industria de alimentos, bebidas y hostelería. Se celebra, con carácter anual, en Singapur. Está considerada un punto de encuentro clave para conectar proveedores globales con compradores líderes del Sudeste Asiático. Reúne cerca de 2.000 expositores y atrae más de 60.000 profesionales del sector.