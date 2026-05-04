Rescatan siete cadáveres en aguas del entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en la última semana

Los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias y de Atención Humanitaria a Inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja en Almería han atendido a un total de 21 personas rescatadas de distintas pateras durante el puente de mayo. Este balance llega al cierre de una semana marcada también por el hallazgo de siete cadáveres en aguas próximas al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Según han confirmado fuentes de la organización, en los últimos tres días se han registrado tres activaciones de estos equipos para asistir a grupos de ocho, tres y diez personas, respectivamente, tras ser rescatadas en el mar por los servicios de emergencias.

Por otro lado, durante la pasada semana las autoridades localizaron en el mar los cuerpos sin vida de siete inmigrantes. En la mayoría de los casos, los fallecidos portaban chalecos salvavidas, lo que apunta a un posible naufragio, si bien no se ha encontrado ninguna embarcación ni se han recibido avisos relacionados con un siniestro.

Los cadáveres, todos ellos varones de origen extranjero, fueron hallados a una distancia de entre 15 y 20 millas náuticas de la costa, en zonas cercanas al Parque Natural de Cabo de Gata.

El primer cuerpo fue localizado el 26 de abril en las inmediaciones de Las Salinas de Cabo de Gata. Un día después, un buque mercante encontró el segundo a unas 17 millas al sureste de Garrucha. El 30 de abril aparecieron otros dos en aguas próximas a Carboneras, mientras que los tres restantes fueron localizados entre el 1 y el 2 de mayo en el entorno marítimo de Níjar.