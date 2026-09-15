Rada Rassimov recibirá el Premio Tabernas de Cine 2026 en la inauguración del Almería Western Film Festival

La actriz italiana Rada Rassimov recibirá el Premio Tabernas de Cine 2026 durante la gala inaugural de la XVI edición del Almería Western Film Festival (AWFF), que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en el Teatro de Tabernas, coincidiendo con el 60 aniversario del rodaje de El bueno, el feo y el malo y Cazador de recompensas.

El festival reconoce así una trayectoria vinculada al spaghetti western y al Desierto de Tabernas, escenario fundamental en la carrera de la intérprete. La XVI edición del AWFF se celebrará del 8 al 12 de octubre en Tabernas y en los poblados del oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood.

Antes de la gala, Rassimov descubrirá su silla en el Paseo de Cine de Tabernas, donde quedará incorporada al homenaje permanente que el municipio dedica a figuras del cine vinculadas al territorio.

Nacida en Trieste, la actriz encontró en el Desierto de Tabernas uno de los escenarios más importantes de su trayectoria. Hace ahora 60 años interpretó a María en El bueno, el feo y el malo, cuyas escenas fueron rodadas en el actual Oasys MiniHollywood junto a Lee Van Cleef y otros miembros del reparto. Aunque varias de sus escenas fueron eliminadas del montaje final, su personaje quedó ligado a una de las películas más influyentes del wéstern europeo.

Ese mismo año protagonizó Cazador de recompensas (1966), dirigida por Tonino Valerii y rodada también en Tabernas, junto a George Martin y Craig Hill.

Su relación con el wéstern europeo continuó con títulos como ¡No esperes a Django... Dispara! (1967) y El bastardo (1969).

El Premio Tabernas de Cine sitúa ahora a Rassimov junto a otras figuras vinculadas al género, como Franco Nero, Claudia Cardinale, Terence Hill, Gianni Garko y Fabio Testi, además de nombres del cine español como Sara Montiel, Mónica Randall, Sancho Gracia, Charo López y José Luis Alcaine.

La trayectoria de la actriz también se extendió más allá del wéstern. Participó en el giallo italiano, en el terror gótico de Mario Bava con Orgía de sangre (1965) y en el thriller de Dario Argento El gato de las nueve colas (1971).

Entre sus trabajos figuran además El león tiene siete cabezas (1970), de Glauber Rocha, y Tamaño natural (1974), de Luis García Berlanga, además de la serie italiana Proceso a Maria Tarnowska.

A lo largo de su carrera, Rassimov ha desarrollado personajes caracterizados por su intensidad dramática, misterio y fuerza expresiva, en una trayectoria que el festival considera estrechamente ligada a la historia cinematográfica de Tabernas.