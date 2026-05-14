El Puerto de Almería se tiñe de rojiblanco

El partido del sábado entre la UD Almería y la UD Las Palmas comenzará a disputarse mañana viernes en el Puerto de Almería. La zona multifuncional de “El Tinglado” acogerá un 'fan day' destinado a la afición rojiblanca ante el trascendental choque que la UD Almería jugará el sábado contra el equipo canario en el que buscará una victoria que facilite su ascenso a Primera División.

El Ayuntamiento de Almería, la Autoridad Portuaria y la UD Almería harán del espacio portuario un "gran espacio de ocio" para "generar ambiente" y pintar la ciudad de rojiblanco, según ha explicado el concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro.

La actividad, entre las 18,00 y 22,00 horas, trasladará la habitual 'fan zone' del exterior del estadio hasta el puerto, con hinchables y gastronomía. A la vez, se habilitarán tres campos de fútbol, donde se realizarán exhibiciones de 3x3 de los jugadores de la academia de la UD Almería.

Serán cuatro horas en las que la afición "generará el ambiente necesario para llevar en volandas a los jugadores de cara al trascendental partido del sábado", el cual es "fundamental para las aspiraciones de ascenso directo del equipo almeriense".

La ciudad se ha engalanado con banderas de la UD Almería y un mensaje de ánimo bajo la etiqueta 'HagámosloDeNuevo' como parte del apoyo de los almerienses a su equipo para conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol profesional en España.