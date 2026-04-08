El PSOE de Almería renueva su lista y sitúa a José Nicolás Ayala al frente para las autonómicas

El PSOE de Almería ya tiene definida su propuesta de candidatura para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, apostando por una renovación clara en sus primeros puestos. El actual secretario de Organización provincial, José Nicolás Ayala, será el encargado de liderar la lista, acompañado en el segundo lugar por la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, mientras que el tercer puesto lo ocupará el exconsejero andaluz de Agricultura Rodrigo Sánchez Haro. Esta composición ha sido diseñada tras el análisis de las propuestas surgidas en las asambleas locales y debatida en el seno de la dirección provincial del partido.

Uno de los cambios más significativos es la salida de los puestos de cabeza de José María Martín, secretario general del PSOE en la provincia y subdelegado del Gobierno en Almería, lo que evidencia una estrategia de renovación total en los nombres principales. Con esta nueva lista, los socialistas almerienses buscan mejorar los resultados obtenidos en las últimas elecciones autonómicas, en las que lograron tres escaños, apostando por perfiles con experiencia institucional pero también con proyección política dentro del ámbito local y regional.

El relevo en el liderazgo también marca una nueva etapa respecto a los anteriores comicios, cuando la candidatura estuvo encabezada por Juan Antonio Lorenzo, quien posteriormente dejó su acta tras ser elegido diputado nacional en 2023, lo que permitió la entrada en el Parlamento andaluz de Mateo Hernández. En esta ocasión, Ayala asume el protagonismo con el objetivo de consolidar y ampliar la representación socialista en la Cámara autonómica.

En cuanto al resto de la lista, Fátima Herrera asciende al segundo puesto en sustitución de Pilar Navarro, reforzando así su peso político tras haber ejercido como portavoz del grupo municipal socialista durante la última mitad del mandato en el Ayuntamiento de Almería. Por su parte, Rodrigo Sánchez Haro ocupa el tercer lugar, tomando el relevo de José Luis Sánchez Teruel y recuperando para la candidatura a un perfil con experiencia en el gobierno andaluz durante la etapa de Susana Díaz. A partir de ahora, la dirección provincial deberá remitir la documentación a la ejecutiva regional para su validación en los próximos días, dentro del calendario interno previo al cierre definitivo de candidaturas.