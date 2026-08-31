El Premio Colombine elige a sus tres finalistas entre 103 trabajos de distintos países

El Premio Internacional de Periodismo Colombine, que concede la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería con el copatrocinio de Fundación Unicaja y Cosentino Global, ya tiene finalistas. El jurado ha seleccionado tres trabajos entre los 103 presentados en esta edición, procedentes de distintos países de habla hispana.

Los trabajos seleccionados son ‘El vacío de Francisca’, de Meritxell Freixas Martorrell; ‘Exporting Abortion’, de Nacho Calle y Sergio Sangiao, con la colaboración de Emilia García Morales; y ‘Madre por derecho’, de Francisco Javier Oliver Jiménez.

El jurado ha destacado el “excelente nivel” de los trabajos y ha valorado especialmente aquellos que fomentan los principios y valores de igualdad y abordan aspectos profesionales, culturales, científicos o intelectuales.

‘El vacío de Francisca’, publicado por EFE Verifica, recoge el testimonio de una mujer esterilizada en Chile sin su consentimiento a raíz de bulos relacionados con el VIH.

Por su parte, ‘Exporting Abortion’ es una serie de cuatro reportajes de investigación publicados en Público que analiza las dificultades de las mujeres europeas para acceder al aborto en sus propios países.

El tercer finalista, ‘Madre por derecho’, emitido en Canal Sur Televisión, aborda la esterilización forzosa de personas con discapacidad a través del caso de Rosa, una mujer con diversidad funcional que logró evitar una ligadura de trompas cuando tenía 16 años.

El trabajo ganador, que recibirá los 5.000 euros del premio, se conocerá el próximo 15 de septiembre, durante una rueda de prensa en las instalaciones de Cosentino en Almería capital.

La entrega del XIV Premio Colombine tendrá lugar el 7 de octubre de 2026 en el Centro Fundación Unicaja de Almería.