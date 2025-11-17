Captura de agresor sexual en Almería

La Policía Nacional detiene al hombre que durante las últimas semanas atacaba de madrugada a mujeres en la zona centro

Agentes de la Comisaría Provincial de Almería activaron un dispositivo especial tras la alarma social generada, localizando y deteniendo al autor de los hechos en la madrugada del pasado sábado

ondacero.es

Almería |

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un individuo buscado por un delito de agresión sexual, después de que este abordara de manera sorpresiva a varias mujeres en la zona centro de la ciudad durante el pasado día 11, tocándoles sus partes íntimas antes de huir rápidamente a bordo de un patinete. Sobre el ahora detenido pesaba una orden de búsqueda y detención dictada por la UFAM (Unidad de Familia y Mujer).

Las víctimas prestaron declaración ante el Grupo de Investigación, cuyos agentes lograron identificar al autor, un hombre que coincidía con el mismo perfil y apariencia del responsable de agresiones similares cometidas en marzo. Por aquellos hechos, ya constaba como investigado en diligencias previas y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.

La alerta policial, unida a la creciente preocupación social —especialmente en redes sociales—, motivó que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana estableciera un dispositivo específico de localización en coordinación con la UFAM.

El despliegue resultó exitoso. Durante el pasado sábado, agentes de Seguridad Ciudadana localizaron al sospechoso en el popular barrio de Pescadería, procediendo a su detención sin incidencias destacables.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Almería, continuando la investigación destinada a esclarecer si pudiera estar relacionado con otros hechos de naturaleza similar.

