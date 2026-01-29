Las playas, el esplendor histórico y el deporte de élite cimentan la propuesta del destino Cuevas del Almanzora

La campaña turística de Cuevas del Almanzora para 2026 se centra en un litoral exclusivo, virgen, cargado de historia y relatos, y en el refuerzo de su posicionamiento como destino deportivo de primer nivel.

Trás el récord de visitantes recibidos en 2025, el municipio presenta su nueva campaña turística basada en la fusión del misticismo de su costa milenaria con la exclusividad de su oferta deportiva de élite. Apoyada en el lema “Siente el hechizo del mar en Cuevas del Almanzora”, la localidad difunde en imágenes sus 17 kilómetor de playas.

Enlace para visualizar el vídeo ‘SIENTE EL HECHIZO DEL MAR EN CUEVAS DEL ALMANZORA’: https://youtu.be/OMp3FX9pf5o

Enlace para visualizar el vídeo ‘UN PARAÍSO DE DEPORTE Y BIENESTAR EN CUEVAS DEL ALMANZORA. REFERENTES MUNDIALES DEL CRICKET’: https://youtu.be/2Tq1FcRKhnQ

Además, Día de la Naranja en Gádor y empleo en las cuevas de Sorbas.

De lunes a viernes a las 12,50 h el turismo de aquí mismo con Pepe Ballesteros