El Paseo de Almería estará listo en septiembre

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado una nueva prórroga de cuatro meses y medio para las obras de remodelación y peatonalización del Paseo de Almería, de modo que, según la nueva planificación, los trabajos puedan estar concluidos el próximo 30 de septiembre, con un grado de ejecución que ya alcanza el 85 por ciento.

Así lo ha indicado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en respuesta a las preguntas de los medios, al explicar que la unión temporal de empresas responsable de la actuación solicitó una nueva ampliación de plazo al agotarse la primera prórroga a finales de este mes.

El calendario inicial fijaba la finalización de la obra en enero de 2026, pero los retrasos derivados de la recepción de piedra defectuosa para el pavimento, el hallazgo de una losa de protección arqueológica en Puerta de Purchena y la necesidad de reponer canalizaciones de servicios, junto con el traslado del centro de transformación ubicado en la Plaza Juan Cassinello, llevaron a la empresa a pedir entonces una extensión de ocho meses y medio, si bien solo se le concedieron 18 semanas.

La regidora ha detallado algunas incidencias que todavía persisten y que han impedido mantener el ritmo previsto, siendo el principal obstáculo el traslado de un centro de transformación de Endesa, con líneas de alta y baja tensión, situado a la altura de la Plaza Juan Cassinello, lo que ha complicado el desarrollo de los trabajos.

Con todo, Vázquez ha señalado que los responsables de la obra "ya han recibido la autorización de industria" para intervenir sobre la línea de alta tensión, al tiempo que se está "tramitando" el desplazamiento de la línea de baja tensión.

"En cuanto se consiga, empezaremos la obra de la plaza Juan Cassinello, que es la que ahora mismo nos tiene paralizado ese trozo de obra", ha apuntado la alcaldesa, que también confía en poder avanzar en la intersección aún pendiente de adaptar en la zona de Puerta de Purchena con Pablo Iglesias.

Vázquez ha subrayado que se intentará acompasar los trabajos en ese punto con los momentos de menor afluencia de tráfico, de manera que prevé que a lo largo del verano se den las condiciones adecuadas para rematar la actuación en ese enclave y en otros de gran tránsito, como el entorno de la calle Aguilar de Campo, a la altura del Mercado Central.

Las obras deben concluir también en su extremo sur, donde el Paseo de Almería conecta con la Rambla Federico García Lorca. En este área se ha comenzado ya la instalación de una gran fuente que servirá, además, como punto de enlace con la futura vía que conectará esta arteria principal de la ciudad con el proyecto Puerto-Ciudad.

La Feria, de nuevo en la Rambla

La alcaldesa ha anunciado asimismo que, a petición de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), los tradicionales ambigús de la Feria del Mediodía volverán a ubicarse en el Mirador de la Rambla Federico García Lorca.

"Los ambigús principales que normalmente van en el Paseo nos han solicitado ubicarse en el mismo sitio que el año pasado", ha señalado Vázquez, quien ha garantizado, en cualquier caso, que seguirá habiendo Feria del Mediodía en el Paseo, que será engalanado para la ocasión.

La regidora ha puesto en valor el avance de esta obra, que ha calificado de "emblemática" y "valiente", y que ya permite que existan comercios "a pleno rendimiento" y terrazas de cafeterías y bares abiertas al público.