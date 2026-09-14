Las obras para garantizar el abastecimiento urbano con agua desalada en El Ejido alcanzan el 85%

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado las obras para para garantizar el abastecimiento urbano con agua desalada en el municipio almeriense de El Ejido, una actuación que cuenta con una inversión de 15,6 millones de euros de fondos del canon del agua y que alcanza en estos momentos una ejecución del 85 por ciento.

Esta obra, que va a beneficiar a doce núcleos de población dentro del término municipal de El Ejido, “tiene un objetivo muy concreto: garantizar agua de calidad, mejorar el abastecimiento y ofrecer más seguridad hídrica a los vecinos de El Ejido”, según ha indicado el consejero. “No hay mejor manera de celebrarlo que estando aquí, sobre el terreno, comprobando cómo avanzan unas obras hidráulicas que son fundamentales para una localidad que supera los 203.000 habitantes en verano”, ha defendido Fernández-Pacheco.

La actuación beneficiará a 12 núcleos de población y permitirá reforzar la seguridad hídrica del municipio, especialmente durante los periodos de mayor demanda. Además, alguno de los tramos ya se encuentra en servicio tras una recepción parcial de cara al verano, que permitió abastecer las barriadas de Almerimar, Ejido Beach, Ejido Este y Oeste, Pampanico Santo Domingo, Tarambana y Tres Aljibes.

En este sentido, las actuaciones contempladas en esta obra suponen la mejora de las conducciones existentes de alimentación, así como, la construcción de nuevos depósitos de cabecera para ampliar la capacidad de almacenamiento del sistema de abastecimiento.

Además, se va a dotar al municipio del número adecuado de conexiones a la red general de transporte de agua desalada y de los sistemas de regulación necesarios.

Entre las actuaciones proyectadas, se encuentra la conexión al depósito de la barriada de Pampanico Alto con la red de agua desalada, un nuevo depósito en la misma zona de 20.000 metros cúbicos de capacidad y la ampliación del depósito de Almerimar en 3.000m3.

Fernández-Pacheco ha recordado además que el Gobierno andaluz ha invertido más de 220 millones de euros en obra hidráulica en la provincia de Almería en los últimos siete años, con 31 obras finalizadas y otras nueve actualmente en ejecución.

Por su parte, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha agradecido "el compromiso de la Junta de Andalucía con el municipio de El Ejido” y ha destacado que “se trata de unas obras muy necesarias e importantes que van a permitir avanzar hacia un sistema de abastecimiento más seguro, más moderno y preparado para las necesidades presentes y futuras de El Ejido"