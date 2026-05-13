Nomadart regresa a Almería con nuevas actuaciones sorpresa en la Puerta de Purchena

Almería ya calienta motores para una nueva cita cultural sorpresa. La segunda edición de Nomadart se celebrará este viernes 15 de mayo y volverá a apostar por un formato inesperado y callejero. Después de su debut en febrero en el Mirador de la Rambla con Antony Z, esta vez el misterioso contenedor aparecerá en la Puerta de Purchena en las próximas horas.

La propuesta forma parte de la programación de primavera organizada por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. La idea es sencilla: un contador marcará la espera hasta que, al llegar a cero, el contenedor se abra y revele actuaciones sorpresa cuyo contenido no se conocerá hasta el último instante.

La actividad arrancará a las 18:00 horas con la apertura de la zona de foodtrucks. A las 19:30 habrá una primera sorpresa y, media hora después, a las 20:00, comenzará la actuación principal tras la apertura del contenedor. Más tarde, a las 21:15, llegará otra actuación sorpresa y la jornada terminará con una sesión de DJ a cargo de Iván de Diego a las 22:20.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha invitado a los almerienses a acercarse y descubrir el proyecto, destacando que Nomadart busca llevar la cultura a la calle y sorprender al público con propuestas diferentes más allá de los espacios habituales como el Auditorio o el Teatro Apolo.