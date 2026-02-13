Níjar recupera al cien por cien la capacidad de su depósito principal de agua

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, junto al concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Manuel Herrero, la concejala de Alcaldía, María del Mar Calatrava, técnicos municipales y representantes de Emanagua, ha visitado el depósito principal de abastecimiento situado en el paraje del Cebollero, a las afueras de la localidad.

En este enclave, la empresa mixta ha concluido unas obras incluidas en el plan de mejora del ciclo integral del agua del municipio, consideradas esenciales porque este depósito es el que suministra agua potable a la población. Los trabajos, centrados en la impermeabilización, se han financiado con cargo al fondo de obras de Emanagua, dotado con 2,5 millones de euros y aprobado por su Consejo de Administración. Este fondo permite ejecutar actuaciones como la renovación de redes deterioradas y la instalación de nuevas infraestructuras de saneamiento y abastecimiento en todo el término municipal.

Hasta ahora, el depósito funcionaba solo al 50 % de su capacidad desde 2010, ya que uno de sus dos vasos presentaba pérdidas de agua. Con la impermeabilización del vaso número 2, se recupera la estanqueidad y el depósito podrá operar al máximo rendimiento, alcanzando una capacidad total de 20.000 metros cúbicos. Además, disponer de ambos vasos facilita las tareas de mantenimiento y limpieza sin apenas molestias para los vecinos, al evitar cortes de suministro.

El alcalde ha subrayado que esta mejora permite duplicar el tiempo de garantía de agua en caso de una avería en la desaladora de Carboneras, asegurando el abastecimiento durante más de tres días. Cabe recordar que la práctica totalidad del agua que consume Níjar procede de esta desaladora: el agua llega primero al depósito de cabecera y, tras su cloración, se distribuye a través de dos grandes conducciones tanto al campo de Níjar como a los núcleos costeros del municipio.