Miles de personas acuden al consulado de Marruecos en Almería ante la nueva regularización

Unas 8.000 personas han acudido desde el sábado al consulado de Marruecos en Almeríapara conseguir papeles necesarios de cara a una próxima regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno. Entre los documentos más solicitados está el certificado que demuestra que no tienen antecedentes penales en su país de origen.

El mayor volumen de gente se concentró durante el fin de semana, aunque no todos iban a hacer trámites: algunos acompañaban a familiares o amigos. Aun así, las colas han continuado también entre semana, con personas esperando desde primera hora de la mañana.

Uno de ellos es Yessine, un joven de 26 años que vive en Almería desde hace dos años. Fue al consulado por primera vez tras ver que su familia ya había iniciado el proceso y le insistieron en que no lo dejara pasar. Actualmente trabaja de forma temporal en hostelería y en empleos ocasionales.

Este aumento de solicitudes coincide con la previsión de que el Gobierno apruebe el decreto que regulará este proceso. Según lo anunciado, las solicitudes podrán hacerse por internet a partir del 16 de abril y de forma presencial desde el día 20, con plazo abierto hasta finales de junio.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha pedido tranquilidad ante las largas colas. Recuerdan que muchos trámites podrán hacerse online, por lo que no es necesario acudir de inmediato al consulado. También recomiendan informarse solo por canales oficiales para evitar confusiones.

Esta regularización está pensada para personas extranjeras sin papeles que ya estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026, que puedan demostrar que llevan al menos cinco meses en el país y que no tengan antecedentes penales.